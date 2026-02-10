B1 Inregistrari!
Buzoianu, despre criza apei din Curtea de Argeș: „O companie în subordinea Consiliului Local, pentru că nu și-a făcut investițiile 50 de ani la rând, acum nu are posibilitatea să trateze această apă” (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 feb. 2026, 21:27
Buzoianu, despre criza apei din Curtea de Argeș: „O companie în subordinea Consiliului Local, pentru că nu și-a făcut investițiile 50 de ani la rând, acum nu are posibilitatea să trateze această apă” (VIDEO)
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Captură video - B1 TV

E stare de alertă în Curtea de Argeș și în alte trei localități din județ, după ce a fost depistată bacteria Clostridium perfringens în apa din rețeaua de distribuție. Oamenii au fost avertizați prin RO-Alert să nu mai folosească apa de la robinet nici măcar pentru igienă.

Localnicii oricum se confruntă de trei luni cu o criză a apei acolo, în contextul unor deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.

Dacă până acum nu puteau folosi apa la mâncare, de acum nu o mai pot folosi nici să facă duș.

Ce spune ministra Mediului despre situația din Argeș

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, spune că operatorul local de apă potabilă, aflat în subordinea Consiliului Local, n-a mai făcut investiții acolo de 50 de ani. Ea a mai precizat că barajul Vidraru e în administrarea Hidroelectrica, iar lucrarea de la baraj e făcută de Hidroelectrica cu Ministerul Energiei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

„Știm exact (informații) cât ies public să spună Hidroelectrica și operatorul local de apă potabilă. Toată lumea știe de lucrarea de la Vidraru, dar foarte puțină lume știe că barajul Vidraru e în administrarea Hidroelectrica, lucrarea de la barajul Vidraru e făcută de Hidroelectrica cu Ministerul Energiei și apa potabilă e gestionată de o companie, Aquaterm, care e în subordinea Consiliului Local.

În aceste luni, multe întrebări au venit la Ministerul Mediului care, de fapt, în această situație nici măcar n-are în administrare barajul, că lumea are impresia că toate barajele acestea sunt gestionate de Apele Române. Doar că avem și baraje care sunt gestionate, iată, de Ministerul Energiei. Din păcate, vedem o situație care s-a prelungit.

O companie în subordinea Consiliului Local din Curtea de Argeș, pentru că nu și-a făcut investițiile 50 de ani la rând, acum nu are posibilitatea să trateze această apă”, a explicat Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat apoi că Ministerul Mediului a avizat un calendar propus de Hidroelectrica și „urmează să fie finalizate lucrările în următoarele luni, în jurul lunii martie ar trebui deja să fie finalizate”.

