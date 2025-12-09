Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a făcut un bilanț al mandatului ei, a explicat de ce PSD e atât de încrâncenat în și a avut o replică și pentru predecesorul ei de la minister, Mircea Fechet (PNL).

„Eu nu mă pot lăsa intimidată de astfel de acțiuni, nu voi ceda, nu voi ceda la presiuni! Știu că mulți dintre domnii de la PSD se uită la mine și spun că văd o femeie care va ceda imediat la presiune. Asta pur și simplu nu se va întâmpla”, a insistat Diana Buzoianu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Buzoianu și-a făcut bilanțul la Ministerul Mediului

„Printre ”prostiile” pe care le-am făcut la Ministerul Mediului se află și faptul că am scos la iveală că s-au pierdut 300 de milioane de euro pentru infrastructura critică împotriva inundațiilor, faptul că am reușit să demolăm aproape toate construcțiile care erau ilegale pe plaja Năvodari, faptul că am scos la iveală că s-a vândut faleza din România, care e contrar Constituției, și sunt 4000 de clădiri ilegal construite pe aceste faleze vândute ilegal, care ușor-ușor vor fi recuperate, faptul că am început reorganizarea Romsilva și am propus, de la 133 de directori, maxim undeva la 30 de directori cu totul, cu 12 direcții silvice. Astea sunt ”prostiile” făcute de USR la Ministerul Mediului”, a declarat Diana Buzoianu.

Cum își explică Buzoianu cererea PSD ca ea să demisioneze

Întrebată de ce ar fi speriat PSD-ul de reorganizarea Romsilva, , Buzoianu a răspuns: „Săptămâna aceasta ar fi trebuit să aibă loc discuția cu privire la reorganizarea Romsilva, moment în care eu am propus 12-13 direcții silvice, fiecare având 2 directori. Propunerea PSD la negocieri a fost să fie 12 regiuni, dar să fie și un director la nivel județean, adică să nu mai schimbăm aproape nimic, dar să adăugăm 12 regiuni pe deasupra. Toate argumentele se învârt în jurul a cât mai multe funcții, să nu-și piardă directorii, unii dintre ei cu multă influență la nivel local, posturile. E clar că e o reformă ținută pe loc de PSD, eu sper să depășim acest moment pentru că, vrând, nevrând, la final toate partidele au spus public că sunt pentru reforma Romsilva. Nu poți acum să te pui în spatele ușilor închise, să sabotezi ministrul care vrea să facă reformele astea și să și blochezi reforma”.

Dat fiind „muntele de fake news-uri”, e „clar că PSD a folosit în cel mai cinic mod posibil un incident care a afectat 100.000 de oameni, în timp ce eu și autoritățile din local eram 100% concentrați pentru a gestiona situația și a aduce apă la nivel local”, a mai afirmat ministra.

Diana Buzoianu a mai afirmat că premierul Ilie Bolojan (PNL) n-a invocat demisia ei în discuțiile pe care le-au avut.

Replica lui Buzoianu pentru Fechet

Aceasta a răspuns și în legătură cu acuzațiile pe care i le aduce Mircea Fechet (PNL), predecesorul ei de la minister.

„Am văzut frustrările publice lansate în ultimele luni de către dl Fechet. Sunt foarte multe proiecte pe care le menționează greșit ca fiind blocate, proiecte pe care, din păcate, a trebuit să le reiau de la zero pe unele dintre ele, din cauza nivelului total precar în care se aflau, deși dl Fechet a fost, dacă nu mă înșel, cel mai longeviv ministru al Mediului în ultimii mulți ani. Eu nu vreau să-l atac că nu asta e miza, dumnealui poate să zică ce dorește.

Realitatea e că atunci când am ajuns la minister, peste 350 de milioane de euro fuseseră pierdute pe infrastructură, aproape 2 miliarde din PNRR au fost pierdute pentru proiecte absolut vitale pe mediu și când a fost Praidul, care a fost pe mandatul dumnealui, când tot niște autorități din local nu și-au făcut treaba, eu am avut decența să nu-i cer demisia, deși eram în opoziție, pentru că eu am înțeles atunci că autoritățile din local erau vinovate”, a explicat Buzoianu.

Aceasta a amintit apoi că PSD n-a cerut demisia lui Fechet când a fost dezastrul de la Praid, deși „e o situație foarte similară din perspectiva vinovăției” cu ce s-a întâmplat acum în Prahova.

În final, ministra Mediului a acuzat operatorul de apă că n-a avut bani să schimbe o țeavă, dar a avut 10 milioane de lei să-și cumpere hotel.