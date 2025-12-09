Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, îi atacă pe social-democrați, după ce Sorin Grindeanu, liderul PSD, a fost la Ilie Bolojan și i-a cerut demisia sau demiterea.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu îi acuză pe cei din PSD că vor să își păstreze sinecurile de la Romsilva. Ăsta ar fi motivul pentru care oamenii lui Grindeanu vor să scape de ea, spune Buzoianu.
Reacția Dianei Buzoianu vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să o demită.
Totodată, Grindeanu i-a cerut șefului Executivului și demiterea noii conduceri numită de Buzoianu la Apele Române, dar și desființarea companiei ESZ Prahova, deținută de Apele Române.
Conform surselor politice, Bolojan i-a răspuns lui Grindeanu că analizează solicitările și așteaptă rapoartele oficiale. Rapoarte care ar trebui să ajungă mâine pe masa premierului.
Aceleași surse susțin că PSD ar vota și o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu dacă Ilie Bolojan va refuza cererea lui Grindeanu.