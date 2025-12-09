Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, îi atacă pe social-democrați, după ce Sorin Grindeanu, liderul PSD, a fost la Ilie Bolojan și i-a cerut demisia sau demiterea.

Ce acuzații aduce Diana Buzoianu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu îi acuză pe cei din PSD că vor să își păstreze sinecurile de la Romsilva. Ăsta ar fi motivul pentru care oamenii lui Grindeanu vor să scape de ea, spune Buzoianu.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva.

Eu am cerut tăierea drastică a numarului de directori – 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale.

Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamna și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile.”, a transmis ministrul Mediului.

Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să o dea afară

Reacția Dianei Buzoianu vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să o demită.

Totodată, Grindeanu i-a cerut șefului Executivului și demiterea noii conduceri numită de Buzoianu la Apele Române, dar și desființarea companiei ESZ Prahova, deținută de Apele Române.

Conform surselor politice, Bolojan i-a răspuns lui Grindeanu că analizează solicitările și așteaptă rapoartele oficiale. Rapoarte care ar trebui să ajungă mâine pe masa premierului.

Aceleași surse susțin că PSD ar vota și o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu dacă Ilie Bolojan va refuza .