Diana Șoșoacă acuză autoritățile de lipsă de reacție față de traficul și consumul de droguri. Întrebările pentru decidenții politici

Instituțiile statului par să fi descoperit abia acum uriașa problemă a drogurilor și ne scot ochii cu strategii, planuri și teorii. Și comunicate pompoase în care ne sunt prezentate capturi de câteva sute de grame de droguri sau vreun șofer drogat la volan. Problema a ajuns și pe agenda CSAT, acum două săptămâni președintele Klaus Iohannis, dar de atunci totul a rămas la fel. Traficanții își fac treaba, autoritățile statului stau cu ochii închiși și cu brațele încrucișate.

În timp ce țare se transformă într-un paradis al traficanilor care aduc droguri cu tirul, cu trenul, și să nu mai …

În acest context, senatoarea Diana Șoșoacă a prezentat un raport național privind situația drogurilor 2022, realizat de specialiștii ANA, și a adresat mai multe întrebări decidenților, prin care le-a cerut explicații cu privire la lipsa lor de reacție lor pe acest subiect.

Situația consumului de droguri în 2022

Raportul național privind situația drogurilor 2022, realizat de specialiștii ANA, cuprinde cele mai recente date şi informaţii legate de consumul şi traficul de droguri în România.

Astfel, 10,7% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani au consumat cel puţin un tip de drog ilicit de-a lungul vieţii (consum experimental), în timp ce 6% dintre ei au consumat și în ultimul an (consum recent).Cele mai mari rate de consum se observă în rândul populaţiei tinere (15-34 ani).

Cea mai mică vârstă de debut fiind declarată pentru consumul de noi substanțe psihoactive (13 ani).

Canabisul continuă să fie unul dintre cele mai consumate droguri în România, atât de populaţia generală (locul 2 în clasamentul celor mai consumate droguri ilicite din România, după noile substanţe psihoactive), cât şi de populația școlară.

La nivel regional, indiferent de tipul drogului consumat, cele mai mari prevalenţe ale consumului de droguri se înregistrează în regiunea Bucureşti/ Ilfov.

Solicitările de asistență ca urmare a problemelor cauzate de consumul de canabis reprezintă peste 50% dintre cererile de tratament, 3.097 persoane consumatoare de droguri care au solicitat asistenţă,ceea ce înseamnă cu 10% mai puțin față de anul anterior.

20,9% dintre persoanele admise la tratament, care au consumat droguri injectabile în ultimele 30 de zile de consum (consum actual) au declarat că sunt infectate cu HIV, 68,7% au raportat că sunt infectate cu VHC și 7,6% au menționat că sunt VHB pozitive. Sinteza datelor furnizate de Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA în România – Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. M. Balş” relevă faptul că au fost depistate 559 cazuri noi HIV/SIDA, dintre care 50 reprezintă persoane care își injectează droguri.

Au fost înregistrate 30 decese asociate consumului de droguri, dintre care 25 decese prin supradoză. Numărul cazurilor de decese asociate consumului de droguri continuă să scadă. Vârsta medie de deces rămâne în continuare peste 30 ani.

Canabisul și cocaina au o disponibilitate în creștere pe piața ilicită a drogurilor, mai arată datele oficiale.

Șoșoacă, întrebări pentru decidenți în contextul extinderii traficului și consumului de droguri

În acest context, senatoarea Diana Șoșoacă a pus mai multe întrebări decidenților, între care procurorul-șef DIICOT Alina Albu, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu (PNL), ministrul Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), Benone Matei de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, ministrul Familiei, Natalia Intotero (PSD), și ministrul Educației, Ligia Deca (PNL).

Întrebările sunt:

1. Recunoașteți că din Ucraina vin în ultimii ani cele mai multe droguri?

2. Recunoașteți că pe frontiera de nord cu Ucraina nici un polițist și nici un reprezentant al vreunei autorități române nu are curajul să înfrunte Rackeții ucraineni, astfel cum nici piloții Inspectoratului General de Aviație al MAI nu au voie să facă zboruri de recunoaștere pe timp de noapte și cu tehnica de termoviziune de la bord activate? Astfel că, pe lângă alte nenorociri, din Ucraina se scurg în România mii de tone de droguri?

3. Recunoașteți că în Portul Constanța trec containerele ucrainene fără să fie scanate, pentru că nimeni nu are curaj să îi înfrunte pe ucraineni?

4. Care este motivul pentru care România nu a luat măsurile drastice ca celelalte state europene pentru a opri mafia ucraineană? Merită moartea copiilor neamului nostru? Nu vă simțiți vinovați niciunul?

5. Care este motivul pentru care problema drogurilor nu este pusă pe agenda CSAT, în condițiile în care tinerii României sunt din ce în ce mai atrași de droguri și din țară de tranzit am ajuns țară consumatoare?

6. Care este motivul pentru care nu intensificați controalele în Portul Constanța, nu controlați toate containerele, mai ales ucrainene, având în vedere ultimul raport oficial al United Nations Office on Drugs and Crime care concluzionează că ” drogurile sintetice intră în Europa prin Portul Constanța”?

7. Care este motivul pentru care vreți să testați copiii, când dvs autoritățile, sunteți vinovați pentru că nu eradicați traficul de droguri? Nu așa veți opri traficul de droguri, ci oprind intrarea în țară a drogurilor, controlul la sânge al tuturor transporturilor, mai ales din Ucraina și arestarea capilor din MAI și structurile de combatere a traficului de droguri care se fac vinovați de complicitate la traficul și vânzarea de droguri.

8. Ce capturi de droguri ați făcut în ultimii zece ani, defalcat pe fiecare an în parte și pe fiecare județ în parte?

9. Câte persoane au fost arestate pentru trafic de droguri în ultimul an și care este cea mai mare captură?

10. Care este motivul pentru care nu acționați împotriva capii rețelelor de droguri, mai ales cei din sistemul autorității de stat, fiind bine știut că există protecție a cartelurilor de droguri la nivel de autoritate de stat, servicii secrete și politic? Când aveți de gând să faceți curățenie și să implementați adevărate politici de apărare a tinerilor, în special?

11. Câte centre de dezintoxicare droguri există în România și câte locuri sunt?

12. Având în vedere arestările persoanelor care vând droguri și au și dependență, cum îi tratați în închisoare pe consumatorii de droguri? Câte centre de dezintoxicare există în sistemul penitenciar? Câte locuri sunt în acestea? Cât durează un tratament?

13. Care sunt metodele aplicate celor care sunt aduși în arest, declarații în fața procurorului, care intră în sevraj? Sau le dați pur și simplu pliculețul cu praf sau seringa?

14. Câte persoane dependente de droguri sunt în penitenciarele din România la acest moment?

15. Care este metoda de distrugere a drogurilor? Cine garantează că acestea sunt distruse?

16. Ce metode de prevenție implementați și care este rata de succes?

17. Cum considerați că veți eradica consumul de droguri în școli, unde mai rău, se și vând droguri?

18. Care este vârsta cea mai mică a consumatorilor de droguri?

19. Care este motivul pentru care nu există pază în școli, așa încât astfel de probleme să nu mai existe? Cum este posibil ca elevii să iasă din incinta școlii în timpul orelor și să consume droguri, fără să existe monitorizare continuă? La ce mai aveți poliție, care și așa este total deprofesionalizată și lipsită de orice cunoștințe elementare de intervenție și atribuții?

20. Când vă veți asuma răspunderea pentru declinul societății românești?

21. Cum este posibil să aruncați vina pe copii și să ridicați la rang de principiu prezumția de vinovăție, testându-i la intrarea în școli (nu mai vorbim că este și ilegal), când singurii vinovați sunteți dvs pentru că nu faceți nimic pentru ei și împotriva mafiei drogurilor, cum nu faceți nimic în nici un domeniu?