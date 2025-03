Diana Șoșoacă: „Ursula von der Leyen vrea să extindă Europa cucerind Rusia. L-a găsit pe Macron care se crede Napoleon Bonaparte”

Șefa SOS România, Diana Șoșoacă, a preluat un nou narativ al propagandei ruse. Eurodeputata a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen vor să narmeze Europa pentru că au în plan să atace și să cucerească Rusia, așa cum a încercat acum două secole Napoleon Bonaparte.

Amintim faptul că Vladimir Putin l-a comparat la rândul său pe Emmanuel Macron cu Napoleon Bonaparte, la scurt timp după ce liderul Franței a susținut un discurs în care a pledat pentru creșterea cheltuielilor militare:

„Macron încearcă să devină un fel de Napoleon Bonaparte care împreună cu Ursula…știți foarte bine, Comisia Europeană este un fel de guvern al UE, iar președintele Comisiei Europene, un fel de președinte al UE, asta vor să facă și legal. Ursula von der Leyen are o nebunie să rămnă în istorie ca femeia care a extins Europa cucerind Rusia. A găsit pe unul la fel ca ea, Macron, care crede că va fi un Napoleon Bonaparte, care atunci nu a reușit să învingă Rusia”.

Diana Șoșoacă a mai spus că asistăm la o perioadă de prietenie între Rusia și SUA, și că dacă ea ar fi fost la putere România ar fi avut de câștigat:

“De aceea se înarmează! 800 de miliarde de euro?! NATO deocamdată este sub ordinul SUA, care împreună cu Rusia, într-un final s-au împăcat. Această perioadă este o perioadă de prietenie. Dacă eram la putere o fructificam și aveam bunăstare. Noi oricum suntem sub ocupație! Suntem o colonie. O parte a UE, o parte a SUA și în urma negocierilor dintre SUA și Rusia am căzut în sfera de influență a Rusiei, care va avea graniță cu România pentru că se va duce până la Odesa”.