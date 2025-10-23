B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Șoșoacă, show în aeroport, după ce s-a întors de la Moscova: „Acolo este o curățenie de lingi pe jos. Duceți-vă, nu vă omoară nimeni” / Un consilier al lui Nicușor Dan a numit-o instrumentul Rusiei (VIDEO)

Diana Șoșoacă, show în aeroport, după ce s-a întors de la Moscova: „Acolo este o curățenie de lingi pe jos. Duceți-vă, nu vă omoară nimeni” / Un consilier al lui Nicușor Dan a numit-o instrumentul Rusiei (VIDEO)

Ana Maria
23 oct. 2025, 15:17
Diana Șoșoacă, show în aeroport, după ce s-a întors de la Moscova: Acolo este o curățenie de lingi pe jos. Duceți-vă, nu vă omoară nimeni / Un consilier al lui Nicușor Dan a numit-o instrumentul Rusiei (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @Diana Iovanovici-Șoșoacă
Cuprins
  1. Diana Șoșoacă, vizită la Moscova. Ce a văzut acolo
  2. Diana Șoșoacă, agentul Rusiei? Ce a spus Eugen Tomac despre lidera S.OS. România

Diana Șoșoacă, vizită la Moscova. La întoarcere, europarlamentara a făcut show în Aeroportul Otopeni, după ce s-a întors de acolo. Și nu a revenit așa oricum, ci cu un “bagaj” de laude la adresa Moscovei.

Diana Șoșoacă, vizită la Moscova. Ce a văzut acolo

Mai mult, Șoșoacă le-a transmis românilor să meargă și ei acolo pentru a vedea “una dintre cele mai tehnologizate capitale din lume”. De asemenea, a zis ca așa cum e acolo, ea nu a mai văzut până acum: “o curățenie de lingi pe jos” și “atâta grijă pentru sănătatea oamenilor”.

„Uite că n-am cerut nici azil politic și uite că m-am întors acasă. Moscova este una dintre cele mai tehnologizate capitale din lume.

Este o curățenie de lingi pe jos. Este ordine, disciplină. Cel mai frumos parc de distracții pe care l-am văzut, unul din cele mai mari din lume 330.000 de metri pătrați. Acolo i-am făcut fetiței mele ziua. 

Dacă vreți să vedeți cine are dreptate – eu sau narativul UE – urcați-vă frumos în avion și duceți-vă la Moscova. Nu vă omoară nimeni.

Viză vă luați online, vi se dă în patru zile. Drum bun! Vă puteți duce acolo. N-am văzut în viața mea cartiere mai aranjate, mai cochete, mai aristocrate ca în Moscova.

N-am văzut în viața mea atâta grijă pentru sănătatea oamenilor. Toate tratamentele sunt gratuite pentru cetățenii ruși”, a spus Șoșoacă, la revenirea în România, într-un clip publicat pe pagina ei de Facebook.

Diana Șoșoacă, agentul Rusiei? Ce a spus Eugen Tomac despre lidera S.OS. România

Consilierul președintelui României, Eugen Tomac, a comentat la Antena 3 CNN laudele aduse de Diana Șoșoacă la adresa Moscovei.

Tomac a subliniat că acum avem dovada că Diana Șoșoacă  e agentul Rusiei.

„Cred că este o dovadă în plus că Rusia duce un război hibrid, agresiv împotriva Europei, folosind toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv actori politici, așa cum este cazul doamnei Șoșoacă, care s-a transformat într-o trambulină a Federației Ruse.

Dacă până acum încerca să mimeze că nu are nicio legătură cu Moscova, iată acum dovada supremă că, de fapt, doamna Șoșoacă este un instrument pe care Federația Rusă îl folosește pentru a destabiliza și a promova o serie de narative antinaționale (…) 

Nu o să intru în detalii, este treaba instituțiilor statului, pentru că domnia sa are mai multă cercetări pe rol în momentul de față.

Cert este că avem o dovadă cât se poate de clară că doamna Șoșoacă este un instrument pe care Federația Rusă îl folosește împotriva României, împotriva Uniunii Europene.

Această vizită este o confirmare clară că doamna Șoșoacă își ia temele de la Moscova, că este un agent propagandist al Federației Ruse în Europa și evident că acest lucru este inacceptabil din toate punctele de vedere, în condițiile în care știm foarte bine că la est de România, în Republica Moldova, de peste 30 de ani, Federația Rusă menține ilegal trupe în regiunea transnistreană, acolo unde românii sunt supuși unui proces de deznaționalizare greu de imaginat de către oricine

Nu îmi imaginez că Șoșoacă s-a dus acolo să protesteze față de Kremlin cu privire la tratamentul inacceptabil”, a declarat Tomac.

Tags:
Citește și...
Surse: Se pregătește o modificare legislativă! Această OUG ar putea fi schimbată în regim de urgență
Politică
Surse: Se pregătește o modificare legislativă! Această OUG ar putea fi schimbată în regim de urgență
Dominic Fritz: „Nu văd spațiul bugetar necesar pentru creșterea salariului minim în 2026”. În ce condiții crede președintele USR că ar fi existat această posibilitate
Politică
Dominic Fritz: „Nu văd spațiul bugetar necesar pentru creșterea salariului minim în 2026”. În ce condiții crede președintele USR că ar fi existat această posibilitate
S-a bătut în cuie data alegerilor locale parțiale. Când începe campania electorală (VIDEO)
Politică
S-a bătut în cuie data alegerilor locale parțiale. Când începe campania electorală (VIDEO)
Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan? Până și PNL-ul îl critică (VIDEO)
Politică
Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan? Până și PNL-ul îl critică (VIDEO)
Aventurile Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova (VIDEO)
Politică
Aventurile Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova (VIDEO)
Grindeanu: „PSD va propune o lege care va trece și de CCR și de toate controalele de constituționalitate și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraților”
Politică
Grindeanu: „PSD va propune o lege care va trece și de CCR și de toate controalele de constituționalitate și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraților”
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Primele declarații de la Bruxelles (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Primele declarații de la Bruxelles (VIDEO)
Rogobete schimbă procedura de autorizare a unităților medicale. Ministrul acționează la nivelul direcțiilor de sănătate publică (VIDEO)
Politică
Rogobete schimbă procedura de autorizare a unităților medicale. Ministrul acționează la nivelul direcțiilor de sănătate publică (VIDEO)
Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
Politică
Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)
Politică
Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)
Ultima oră
15:34 - Andreea Marin suferă de dorul fiicei sale: „Greu, sincer. Foarte greu”. Cum se consolează vedeta
14:55 - Cum să te îmbraci toamna, când e frig, dar să arăți mereu elegant. Iată câteva sfaturi!
14:54 - Kamara luptă în continuare pentru fiul lui! De câți bani mai are nevoie pentru operații
14:45 - Bianca Drăgușanu a dezvăluit suma minimă pentru care se dă jos din pat: „Altfel nu, nu mai pierd timpul!”
14:34 - Ce face România după ce Trump a sancționat Lukoil. Ce contracte au rușii în țara noastră și cum le apără ministrul Economiei (VIDEO)
14:26 - Surse: Se pregătește o modificare legislativă! Această OUG ar putea fi schimbată în regim de urgență
14:24 - Cum înmoi rapid fasolea ca să gătești mai ușor? Trucuri simple și eficiente pentru gospodine
14:16 - Anda Adam: „Asta o spun pentru că am simțit-o pe pielea mea, de-a lungul timpului…”. Ce a învățat din fostele relații
14:06 - Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele” (FOTO)
13:41 - Dominic Fritz: „Nu văd spațiul bugetar necesar pentru creșterea salariului minim în 2026”. În ce condiții crede președintele USR că ar fi existat această posibilitate