Diana Șoșoacă, vizită la Moscova. Ce a văzut acolo

Diana Șoșoacă, vizită la Moscova. La întoarcere, europarlamentara a făcut show în Aeroportul Otopeni, după ce s-a întors de acolo. Și nu a revenit așa oricum, ci cu un “bagaj” de laude la adresa Moscovei.

Mai mult, Șoșoacă le-a transmis românilor să meargă și ei acolo pentru a vedea “una dintre cele mai tehnologizate capitale din lume”. De asemenea, a zis ca așa cum e acolo, ea nu a mai văzut până acum: “o curățenie de lingi pe jos” și “atâta grijă pentru sănătatea oamenilor”.

„Uite că n-am cerut nici azil politic și uite că m-am întors acasă. Moscova este una dintre cele mai tehnologizate capitale din lume.

Este o curățenie de lingi pe jos. Este ordine, disciplină. Cel mai frumos parc de distracții pe care l-am văzut, unul din cele mai mari din lume 330.000 de metri pătrați. Acolo i-am făcut fetiței mele ziua.

Dacă vreți să vedeți cine are dreptate – eu sau narativul UE – urcați-vă frumos în avion și duceți-vă la Moscova. Nu vă omoară nimeni.

Viză vă luați online, vi se dă în patru zile. Drum bun! Vă puteți duce acolo. N-am văzut în viața mea cartiere mai aranjate, mai cochete, mai aristocrate ca în Moscova.

N-am văzut în viața mea atâta grijă pentru sănătatea oamenilor. Toate tratamentele sunt gratuite pentru cetățenii ruși”, a spus Șoșoacă, la revenirea în România, într-un clip publicat pe pagina ei de Facebook.

Diana Șoșoacă, agentul Rusiei? Ce a spus Eugen Tomac despre lidera S.OS. România

Consilierul președintelui României, , a comentat la laudele aduse de Diana Șoșoacă la adresa Moscovei.

Tomac a subliniat că acum avem dovada că Diana Șoșoacă e agentul Rusiei.

„Cred că este o dovadă în plus că Rusia duce un război hibrid, agresiv împotriva Europei, folosind toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv actori politici, așa cum este cazul doamnei Șoșoacă, care s-a transformat într-o trambulină a Federației Ruse.

Dacă până acum încerca să mimeze că nu are nicio legătură cu Moscova, iată acum dovada supremă că, de fapt, doamna Șoșoacă este un instrument pe care Federația Rusă îl folosește pentru a destabiliza și a promova o serie de narative antinaționale (…)

Nu o să intru în detalii, este treaba instituțiilor statului, pentru că domnia sa are mai multă cercetări pe rol în momentul de față.

Cert este că avem o dovadă cât se poate de clară că doamna Șoșoacă este un instrument pe care Federația Rusă îl folosește împotriva României, împotriva Uniunii Europene.

Această vizită este o confirmare clară că doamna Șoșoacă își ia temele de la Moscova, că este un agent propagandist al Federației Ruse în Europa și evident că acest lucru este inacceptabil din toate punctele de vedere, în condițiile în care știm foarte bine că la est de România, în Republica Moldova, de peste 30 de ani, Federația Rusă menține ilegal trupe în regiunea transnistreană, acolo unde românii sunt supuși unui proces de deznaționalizare greu de imaginat de către oricine

Nu îmi imaginez că Șoșoacă s-a dus acolo să protesteze față de Kremlin cu privire la tratamentul inacceptabil”, a declarat Tomac.