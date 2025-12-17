B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan și-a chemat miniștrii la Palatul Victoria. Ședință de Guvern extraordinară. Despre ce se va discuta

Adrian A
17 dec. 2025, 11:36
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ședință de Guvern. Decizie de ultimă oră
  2. Cu cât vor crește impozitele pe locuințe și terenuri în 2026
  3. Cum se modifică impozitarea locuințelor
  4. Cum se schimbă impozitul pe mașini în 2026

Ilie Bolojan a luat o decizie de ultimă oră și și-a chemat miniștrii la Palatul Victoria la o ședință de Guvern extraordinară.

Ședință de Guvern. Decizie de ultimă oră

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de guvern de astăzi, de la ora 14.00 se află un singur act normativ: o ordonanță de urgență prin care Executivul condus de Ilie Bolojan pregătește implementarea creșterilor de taxe și impozite programate pentru anul viitor. Măsurile urmează să se aplice începând cu 1 ianuarie 2026.

Concret, în cadrul ședinței va fi adoptată o decizie prin care consiliile locale sunt obligate să aprobe hotărârile privind majorarea taxelor și impozitelor până la finalul acestui an, respectiv până la 31 decembrie 2025.

Cu cât vor crește impozitele pe locuințe și terenuri în 2026

Impozitele locale plătite de cetățeni pentru locuințe, terenuri și mașini vor crește de anul viitor cu 5,25%, reprezentând rata inflației. La această majorare automată se adaugă o creștere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a aduce venituri suplimentare la buget.

Cum se modifică impozitarea locuințelor

Proiectul actualizează valorile impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de structura clădirii. Valorile actuale sunt bazate pe nivelurile din 2015, ajustate ulterior doar cu rata inflației, însă guvernul introduce acum o recalculare majoră.

Cum se schimbă impozitul pe mașini în 2026

Guvernul introduce un nou sistem de impozitare bazat pe principiul „poluatorul plătește”, care ține cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare.

În urma unui studiu realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, s-a stabilit o formulă diferențiată pentru opt categorii de vehicule, de la motociclete până la autobuze și vehicule grele.

De exemplu, pentru o mașină de 1.6–2.0 litri, cu normă de poluare E0–E3, impozitul va fi cuprins între 237,6 lei și 297 de lei. Aceeași motorizare, dar cu normă Euro 5, va fi impozitată între 213 și 267 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare, dar cu normă de poluare Euro 4, impozitul ar fi între 228 de lei și 285 de lei.

