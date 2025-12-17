B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online

Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online

B1.ro
17 dec. 2025, 15:30
Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online
Sursa foto: Instagram/ ginapistol
Cuprins
  1. Ce provocare a întâmpinat, recent, Gina Pistol în rolul de mamă
  2. Ce i-au recomandat internauții vedetei

Gina Pistol a împărtășit recent cu urmăritorii săi o provocare dificilă prin care trece în rolul de mamă. Vedeta s-a filmat în timp ce se pregătea să iasă în oraș, când, Josephine i-a mărturisit că nu vrea ca mama ei să plece. Prezentatoarea TV a decis să ceară sfaturi practice de la oamenii din comunitatea sa, care s-au confruntat cu refuzul copiilor de a adormi fără părinți.

Ce provocare a întâmpinat, recent, Gina Pistol în rolul de mamă

Vedeta a ales să nu ascundă dificultățile prin care trece în procesul de creștere a fiicei lor. Ea a publicat un videoclip în care le arată fanilor cum se pregătește pentru o ieșire în oraș, iar pe fundal se aude vocea micuței Josephine, vizibil afectată de faptul că mama ei nu îi va fi alături la culcare. Gina a recunoscut că tranziția către somnul independent este o etapă complicată pentru familia lor.

„Postez o altă zi din viața mea și vă las o întrebare foarte importantă în clip, la care chiar am nevoie de răspunsuri. Printre plânsul lui Josephine și încercarea mea de a mă pregăti, mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru. Dacă aveți soluții pentru a dezvăța copilul să doarmă cu noi, le aștept cu interes… Cum obișnuiesc copilul să doarmă singur?”, a scris vedeta în descrierea postării de pe Instagram.

Ce i-au recomandat internauții vedetei

Sinceritatea prezentatoarei a declanșat un val de reacții pozitive în mediul online. Secțiunea de comentarii a devenit rapid un spațiu de suport pentru părinții care se confruntă cu aceeași dilemă legată de somnul celor mici.

„Noi i-am cumparat un pătuț și l-am pus în cameră lângă patul nostru, la distanța de 2-3 pași. I-am pus protecție și i-am lăsat o mică parte liberă să urce și să coboare singur. După cam o săptămână adormea în pătuț și dacă se trezea noaptea vedea patul și ne vedea acolo (sau vedea ca este cineva acolo) și de cele mai multe ori adoarme singur înapoi. Sunt din ce în ce mai rare trezirile nocturne, doar când sunt salturi și adoarme doar la el în pătuț acum cu o jucărie aleasă înainte de nani și o jucărie de pluș. Cred ca te poate ajuta varianta asta”, a scris o internaută.

„Pregătită camera copilului, cu tot ce trebuie, ce ii place: jucăria preferată, veioza, apă si înștiințat copilul că s-a făcut mare, că asta e camera lui și că mai are 5 zile pană o să doarmă singur. Apoi mai sunt 4, 3, 2, …. o seară. Din momentul acela doarme singură, fiindcă e mare. Ea va încerca în primele zile să o strige pe mama, se va duce tata, îi va explica faptul că e mare și că trebuie să aibă camera ei, lumea ei, aerul ei. E o metoda care la mine a funcționat…”, a comentat o altă persoană.

Cei care nu au avut sfaturi practice de împărtășit, au felicitat-o pe soția lui Smiley pentru curajul de a arăta și părțile mai puțin plăcute ale vieții de părinte.

Tags:
Citește și...
Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
Monden
Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
„Irinel e vioi ca un tinerel de când s-a pocăit”. Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă
Monden
„Irinel e vioi ca un tinerel de când s-a pocăit”. Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă
Anamaria Prodan a împlinit 52 de ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis fiul ei, Bebeto: „Cea mai bună inspirație”
Monden
Anamaria Prodan a împlinit 52 de ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis fiul ei, Bebeto: „Cea mai bună inspirație”
Cătălin Măruță a dezvăluit ce face înainte să intre în direct. Ritualul care îl ajută după 18 ani de televiziune: „Țin mult la rutina asta”
Monden
Cătălin Măruță a dezvăluit ce face înainte să intre în direct. Ritualul care îl ajută după 18 ani de televiziune: „Țin mult la rutina asta”
Gina Pistol, moment sincer din viața de mamă. Vedeta cere ajutorul internauților într-o problemă pe care o are cu Josephine
Monden
Gina Pistol, moment sincer din viața de mamă. Vedeta cere ajutorul internauților într-o problemă pe care o are cu Josephine
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Monden
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Monden
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Monden
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
Monden
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Monden
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Ultima oră
16:11 - Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
16:03 - Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
15:58 - Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
15:57 - Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
15:54 - Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
15:51 - Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
15:39 - Români păcăliți cu locuri de muncă în Germania. Unde au ajuns, de fapt, și ce li s-a întâmplat
15:35 - De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”
15:35 - Accident rutier în județul Cluj. Un TIR care transporta 200 de porci s-a răsturnat pe E81 (VIDEO)
15:29 - Sorin Grindeanu continuă războiul în Coaliție. „Aș face asta în fiecare zi” (VIDEO)