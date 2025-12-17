Gina Pistol a împărtășit recent cu urmăritorii săi o provocare dificilă prin care trece în rolul de mamă. Vedeta s-a filmat în timp ce se pregătea să iasă în oraș, când, Josephine i-a mărturisit că nu vrea ca mama ei să plece. Prezentatoarea TV a decis să ceară sfaturi practice de la oamenii din comunitatea sa, care s-au confruntat cu refuzul copiilor de a adormi fără părinți.
Vedeta a ales să nu ascundă dificultățile prin care trece în procesul de creștere a fiicei lor. Ea a publicat un videoclip în care le arată fanilor cum se pregătește pentru o ieșire în oraș, iar pe fundal se aude vocea micuței Josephine, vizibil afectată de faptul că mama ei nu îi va fi alături la culcare. Gina a recunoscut că tranziția către somnul independent este o etapă complicată pentru familia lor.
„Postez o altă zi din viața mea și vă las o întrebare foarte importantă în clip, la care chiar am nevoie de răspunsuri. Printre plânsul lui Josephine și încercarea mea de a mă pregăti, mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru. Dacă aveți soluții pentru a dezvăța copilul să doarmă cu noi, le aștept cu interes… Cum obișnuiesc copilul să doarmă singur?”, a scris vedeta în descrierea postării de pe Instagram.
Sinceritatea prezentatoarei a declanșat un val de reacții pozitive în mediul online. Secțiunea de comentarii a devenit rapid un spațiu de suport pentru părinții care se confruntă cu aceeași dilemă legată de somnul celor mici.
„Noi i-am cumparat un pătuț și l-am pus în cameră lângă patul nostru, la distanța de 2-3 pași. I-am pus protecție și i-am lăsat o mică parte liberă să urce și să coboare singur. După cam o săptămână adormea în pătuț și dacă se trezea noaptea vedea patul și ne vedea acolo (sau vedea ca este cineva acolo) și de cele mai multe ori adoarme singur înapoi. Sunt din ce în ce mai rare trezirile nocturne, doar când sunt salturi și adoarme doar la el în pătuț acum cu o jucărie aleasă înainte de nani și o jucărie de pluș. Cred ca te poate ajuta varianta asta”, a scris o internaută.
„Pregătită camera copilului, cu tot ce trebuie, ce ii place: jucăria preferată, veioza, apă si înștiințat copilul că s-a făcut mare, că asta e camera lui și că mai are 5 zile pană o să doarmă singur. Apoi mai sunt 4, 3, 2, …. o seară. Din momentul acela doarme singură, fiindcă e mare. Ea va încerca în primele zile să o strige pe mama, se va duce tata, îi va explica faptul că e mare și că trebuie să aibă camera ei, lumea ei, aerul ei. E o metoda care la mine a funcționat…”, a comentat o altă persoană.
Cei care nu au avut sfaturi practice de împărtășit, au felicitat-o pe soția lui Smiley pentru curajul de a arăta și părțile mai puțin plăcute ale vieții de părinte.