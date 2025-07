Dragoș Anastasiu anunță următoarele reforme: „Avem pe un an și jumătate planuri de tot felul” (VIDEO)

Vicepremierul Dragoș Anastasiu spune că munca pentru analiza și elaborarea pachetului de măsuri fiscal bugetare, care implică tăierea sinecurilor de stat, a început abia în urmă cu două zile. Premierul declara că acest al doilea pachet va fi prezentat până la finalul lunii iulie.

a decis să grăbească elaborarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, în contextul tensiulilor sociale provocate de măsurile de austeritate care vizează cu precădere românii obișnuiți. În ultima conferință de presă, Bolojan a dat asigurări că viitorul pachet va conține și tăierea unor sinecuri și reducerea numărului de consilii de administrație.

Dragoș Anastasiu susține că pachetul numărul doi de măsuri fiscale are drept scop corectarea inechităților. Vicepremierul mai spune că reformele nu se vor opri după pachetele de austeritate anunțate de premierul Bolojan. El susține că vor urma și alte măsuri menite să eficientizeze activitatea statului, iar implementarea lor se va întinde pe parcursul următorului an și jumătate.

„Pachetul numărul doi se va adresa inechității. Acum două zile ne-am apucat puternic să muncim pe el și avem termen limită la sfârșitul lunii iulie, primul, la sfârșitul lunii august, al doilea, iar reformele statului nu se termină aici, ele continuă. Avem pe un an și jumătate planuri de reformă de tot felul”, a declarat Dragoș Anastasiu.

Când va începe tăierea sinecurilor politice

spune că primele trei pachete de austeritate sunt urgente și trebuie grăbite, mai ales că după anunțarea celui dintâi, care afectează cu precădere oamenii de rând, au crescut tensiunile sociale. Oamenii sunt nemulțumiți că austeritatea nu-i vizează și pe politicieni, pe parlamentari sau pe sinecuriștii numiți politic.

„Mai sunt încă două (pachete de reformă – n. red.) și eu vă spun că or să mai vină. Dar astea trei sunt urgente și va trebui să ne grăbim pentru. Populația spune pe bună dreptate, ați început de jos în sus, în loc să începeți de sus în jos. Și teoretic, dacă am fi avut timp, așa am fi început. Am fi tăiat acolo unde sunt multe inechități”, a spus Dragoș Anastasiu.

El a dat ca exemplu, în acest sens, reducerea consiliilor de administrație din companiile de stat, tăierea indemnizațiilor directorilor etc. Pe de altă parte, însă, dă de înțeles că aceste măsuri nu vor fi implementate prea curând, deoarece sinecuriștii politici sunt protejați de legi și de contracte care durează trei până la cinci ani.

„În foarte multe cazuri avem lege…legea 109, a guvernanței corporatiste la stat, sunt contracte, de mandate sau de muncă care sunt în vigoare. Ce poți să faci. Poți să faci nefăcute care ți se întorc în față înzecit, peste un an, peste doi, peste trei. Noi trebuie să lucrăm și cu discernământ și cu legea în brațe pentru că altfel facem mai mult rău decât bine…Oamenii au niște lucruri betonate. Sunt contracte betonate pe doi ani, pe trei ani, pe patru ani, pe cinci ani. Nu poți să vii dictatorial să spuni, pff. contractele au dispărut. De asemenea sunt legi care prevăd anumite chestiuni…x% nu vreau să intru în detalii că lumea vrea să știe că facem”, a concluzionat Dragoș Anastasiu.