Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, i-a criticat ca fiind „neserioși” pe politicienii Puterii care și-au anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului, când încă Guvernul nici n-a fixat data scrutinului. În această situația e Cătălin Drulă, fost președinte USR și fost ministru al Transporturilor, care recent că ar dori să candideze din partea USR-PNL. Și-au mai anunțat candidaturile președintele asociației Eco-Civica, Dan Trifu, și Ana Ciceală, fost consilier general.

Ce a declarat Bujduveanu despre candidaturile la Primăria Generală a Capitalei

Ce a declarat Bujduveanu despre o eventuală candidatură a sa

„O discuție despre o candidatură cred că trebuie să vină ulterior, după data alegerilor setate de către Guvernul României. Consider că un acest demers de a-ți anunța candidatura înainte de a vedea când sunt alegerilor este un pic, să spun, , pentru că bucureștenii așteaptă de la noi, mai ales noi cei care suntem în Executiv, să ne ținem de treabă și să nu stăm preocupați cu campanii electorale sau cu anunțuri”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Întrebat, la cum vede lui Cătălin Drulă, ca PNL și USR să aibă un candidat comun, acesta a răspuns: „Cred că bucureștenii în ultimii ani de zile ne-au arătat că orice calcul pe care îl fac partidele politice se blochează în personajul pe care îl scoatem în față sau în comportamentul pe care-l avem. Nu merge cu lozinci, merge cu fapte și cu o luptă pe termen foarte lung”.

Întrebat dacă el intenționează să candideze la Primăria Capitalei, Stelian Bujduveanu a explicat: „Fac de 10 ani administrația la nivelul Capitalei. Am fost în opoziție, în Consiliul General, am fost și în Executiv, am văzut ce înseamnă Capitala și ce înseamnă Primăria Capitalei. Nu este niciodată nimic exclus în momentul în care vrei să faci treburi bune pentru bucureșteni. Dar astăzi pe mine personal mă preocupă ca proiectele pe care le-a început Nicușor Dan, fostul primar și actual președinte, să fie duse în continuare la îndeplinire, pentru că vorbim nu doar de câteva sute de milioane de euro, vorbim de aproape miliarde de euro”.

„Cu siguranță, experiența din Primăria Capitalei îți oferă un avantaj foarte mare în a gestiona problemele de zi cu zi. Realitatea este că tranziția aceasta a fost ușoară, pentru că împreună cu președintele am lucrat ani de zile la aceste proiecte și cu echipa din Primăria Capitalei”, a mai declarat Bujduveanu, pentru Digi24.