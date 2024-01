Drulă (USR): „ADU e pregătită să modernizeze România” / Tomac (PMP): „Vom lupta cu toată forța împotriva PSD și PNL” / Orban (FD): „România are nevoie de seriozitate, nu de oameni care fac circ” (VIDEO)

Alianța Dreapta Unită (ADU), formată din USR, PMP și FD, și-a lansat, duminică, , precum și un program electoral centrat pe 12 puncte. USR susține că ADU este „alternativa reală la ”, care vine cu „soluții reale pentru o Românie liberală, deschisă și modernă, puternică în Europa”.

Drulă (USR): Acesta e angajamentul pe care ni-l luăm – că vom schimba România și o vom transforma într-o țară modernă

„Ne unește astăzi dorința de a construi o forță politică pregătită să câștige alegerile, să dea o nouă guvernare și să modernizeze România. Vrem o Românie puternică în Uniunea Europeană. Iar o Românie puternică în Europa este o Românie liberală, deschisă și modernă. Acesta este angajamentul pe care ni-l luăm în fața alegătorilor. Că vom schimba România și o vom transforma într-o țară modernă. Asta îmi doresc pentru băieții mei. De-asta m-am întors în România. De-asta am intrat în politică”, a declarat Cătălin Drulă, președintele USR.

Tomac (PMP): Prin ADU vom lupta cu toată forța împotriva PSD și PNL

„2024 este anul schimbării pentru România, iar prin alianța Dreapta Unită vom lupta cu toată forța împotriva PSD și PNL, două partide care nu cunosc altceva în afară de minciună, demagogie și manipulare. Cred cu tărie că românii așteaptă această alianță de ceva timp, pentru că au nevoie de o alternativă, au nevoie să știe că se poate trăi într-o Românie europeană și modernă, care pune preț pe munca cinstită, pe responsabilitatea față de banul public, pe predictibilitate și meritocrație. Vom lupta de la egal la egal cu PSD și PNL, să câștigăm alegerile europarlamentare, să fim cei mai buni la locale, să obținem cele mai multe mandate în viitorul parlament și să trimitem un adevărat președinte de Dreapta la Cotroceni!”, a afirmat Eugen Tomac, președintele PMP.

Orban (FD): România are nevoie de oameni cu scaun la cap, nu de oameni care fac spectacole de circ

„România are nevoie de seriozitate, România are nevoie de profesionalism, România are nevoie de oameni cu scaun la cap, nu de oameni care fac spectacole de circ în momentul în care îi întrebi de soluții care stau în picioare. Alianța Dreapta Unită este cea care se va dovedi că este altceva, o soluție de o calitate cu mult mai bună decât sunt în stare să ofere, în mod direct, PSD și PNL sau, în mod indirect, prin pseudo-opoziția AUR”, a susținut și Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei.