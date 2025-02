Elena Lasconi, atacuri în rafală la adresa lui Călin Georgescu: „Te gândești să dai aurul și petrolul din România la alții?! Care este binele pe care vrei să îl faci în România? Cred că ar trebui să ne trezim”

Președinta USR, Elena Lasconi, criticat joi, în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, auoritățile pentru plecarea fraților Tate din România, în ciuda acuzațiilor grave cărora li se aduc.

“E revoltător! Nu se poate așa ceva! Mă revoltă și în calitate de femeie, și în calitate de ființă umană vie, și în calitate de româncă! În ce vremuri trăim noi?! O ia pe bunicuța de pe trotuar care vinde pătrunjel și o bagă la pușcărie și pe unii care sunt vizați, că acuma nu știu cât de vinovați sunt, nu sunt nici judecător, nici procuror, și îi trimite în SUA! Nu o să se mai întoarcă niciodată în România!”.

De asemenea, Elena Lasconi a lansat critici dure la adresa lui Călin Georgescu, despre care a spus că doar îi minte pe români, dându-se mare patriot:

“M-am săturat să văd la televizor o grămadă de oameni care au o grămadă de bani și proprietăți și scapă nepedepsiți și oamenii care nu au ce pune pe masă și se uită la televizor la Georgescu ca la un Mesia, care Georgescu este din același aluat, să ne înțelegem. Mă refer la faptul că discutăm despre poporul român, despre România suverană, dar tu bați palma să dai aurul României la alții? Te gândești cumva să dai aurul și petrolul din România la alții?! Care este binele pe care vrei să îl faci în România? Cred că ar trebui să ne trezim, să fim cu picioarele pe pământ și să ne uităm puțin și cine sunt indivizii ăștia.

Omul ăla se duce să își facă o operație în Germania? Ia spuneți-mi și mie, dintre cei care ne urmăresc acuma, câți dintre dumneavoastră aveți niște bani puși deoparte să vă faceți o operație de amigdalită în strainătate? În România, românii mor în fața spitalelor! Este inadmisibil așa ceva!”.

Elena Lasconi a criticat dur dorința lui Călin Georgescu de a începe exploatarea la Roșia Montană, în contextul în care au apărut informații că acesta din urmă i-ar fi cerut lui Frank Timiș zeci de milioane de dolari pentru campania care ar fi fost pregătită încă din 2022

“Adică noi am ieșit în stradă cu Roșia Montană ca să nu ne mai umple cu cianuri și să nu ne exploateze aurul și domnul Georgescu ce spune, hai că ar fi mai bine să dăm aurul, că tocmai a dat niște zeci de milioane pentru campanie. Nu vă e mă rușine? Chiar credeți că toți românii sunt proști? Noi vorbim de niște candidați care zboară cu jeturi private, se operează cu zeci de mii de euro în străinătate. Nu știu din ce stau la Viena în vile de lux, nu știu din ce au trăit cât au stat aici în România, le plătește cineva o limuzină de lux”.

De asemenea, Elena a făcut și un apel la adresa românilor, în special la adresa susținătorilor lui Călin Georgescu, prin care i-a îndemnat să conștientizeze că Georgescu nu ese cel care pretinde:

“Eu trăiesc din salariu! Acum trăiesc din indemnizația de primar, unde muncesc, nu e o funcție pusă din pix! Am ajuns acolo pentru că m-au votat oamenii și pentru că am făcut lucruri pentru comunitate. Eu plătesc un credit până în 2037! În luna ianuarie eu nu am avut bani să îmi plătesc rata, doamnă, pentru că am fost în concediu fără plată!

Câți dintre voi aveți prieteni care au în debara 10 kg de aur? Cum arată? Faceți-mi și mie o dimensiune a unei cărămizi de 1 milion de dolari, că eu nu știu cum arată, fraților! Câți aveți prieteni cu kalashnikov în debara? Nu se poate așa ceva!

Mercenarul este individul ăla fără suflet, fără inimă care se duce cu sânge rece, ia kalashnikov și omoară o femeie, un copil, un adolescent, un bărbat pentru bani! Despre asta vorbim!”.