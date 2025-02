Elena Lasconi: M-aș bucura ca Ilie Bolojan să ne poată oferi niște dovezi foarte clare, de ce au fost anulate alegerile, pentru că de la Klaus Iohannis nu am avut parte de dovezi, ci doar de opacitate, de aroganță (VIDEO)

Președinta USR, , a declarat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că speră ca Ilie Bolojan să poată oferi niște dovezi foarte clare cu privire la motivul pentru care au fost anulate alegerile prezidențiale.

Lasconi a criticat lipsa de transparență și “aroganța” din partea președintelui , afirmând că nu au fost prezentate dovezi concludente.

De asemenea, ea a subliniat că anularea alegerilor reprezintă un abuz și a solicitat o anchetă serioasă. Elena Lasconi a discutat și despre influența negativă asupra democrației din România, menționând că abuzurile legislative au afectat procesul electoral.

„Eu sper să fie o anchetă serioasă”

“Eu cred că din nou suntem în acest film dureros, de aproape un an, de când nu mai contează adevărul, ci doar percepția și e important ca oamenii de acasă să perceapă, în momentul ăsta, că într-adevăr a fost ceva necurat acolo, cu campania acestui candidat, că influențe străine și așa mai departe. Asta am văzut imediat și după anularea alegerilor, dacă vă aduceți aminte și nu s-a întâmplat nimic, n-au găsit nicio dovadă.

Nu știu ce vor să ne demonstreze, dar mie mi se pare că e din ce în ce mai multă manipulare și din partea contracandidatului meu cu care am intrat în turul al doilea, care continuă la fel, cu boți, același modus operandi. Dar este și o manipulare din partea sistemului.

Și când spun asta mă gândesc și la aceste descinderi, la aceste pseudo anchete. Eu sper să fie o anchetă serioasă pentru că mă bazez că în țara asta mai există procurori de bună-credință, profesioniști care își fac treaba, și aș vrea să aflu răspunsuri și m-aș bucura ca de mâine sau de poimâine domnul Bolojan să ne poată oferi niște dovezi foarte clare de ce au fost anulate alegerile, pentru că de la Klaus Iohannis nu am avut parte de dovezi, doar de opacitate, de aroganță și de lipsă de președinte și toată lumea dorește să vadă care sunt dovezile de implicare ale unui stat străin sau de implicare a Rusiei. Să fie dovezi foarte clare, nu doar ce s-a prezentat și pe baza a ceea ce s-a prezentat, CCR-ul a făcut un mare abuz, al treilea, și anume, de anulare a alegerilor, pentru că au fost 3. Și astăzi când am discutat cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, de fapt, noi am făcut o solicitare către Comisia de la Veneția pentru un răspuns după alegerile locale și europarlamentare, dar acelea au fost începutul sfârșitului pentru tot ce înseamnă procedură la democrația din România”.

Lasconi a fost întrebată ce era în neregulă atunci.

“Păi erau multe în neregulă. O data, abuzul cu acea Ordonanță de Guvern dată de Ciolacu, el a fost cel care, împreună cu Iohannis, au călcat în picioare democrația din țara asta și au comasat acele alegeri, pentru că așa le-a convenit lor. Am vorbit cu reprezentanții Comisiei de la Veneția despre valorile democrației și că se influențează, practic, un scrutin. Dacă tu pui în același timp niște alegeri sau cum au fost cele de la parlamentare și prezidențiale, dacă le pui la foarte scurt timp”.

„Mi-aș dori să nu ne mai pierdem timpul cu discuții între politicieni sau între politicieni și daci”

Chestionată ce valoare are opinia Comisiei de la Veneția, Lasconi a răspuns:

“E una morală, în primul rând.

Știți ce îmi doresc eu? Și cred că orice om care ne privește acum, orice om de bună-credință, care se gândește la un viitor bun atât pentru el, cât și pentru copii … mi-aș dori ca să nu ne mai pierdem timpul cu discuții între politicieni sau între politicieni și daci și să ne concentrăm mai mult pe nevoile oamenilor, care își doresc să se facă dreptate în țara asta, care își doresc să intre într-un spital și să aibă parte de servicii medicale de calitate și de empatie, de respect, pentru că nu mai există așa ceva. Nu mai există siguranță, sunt părinți cu care vorbesc și le este teamă că copiii lor nu sunt în siguranță, nici până se duc la școală și nici în incinta școlii, că nu există un sistem de educație care să îi pregătească pentru viață, până la urmă, pe copii, pentru că murim cu dreptatea în mână”.