Emil Boc: Liberalii au de ales între un președinte de partid cu un anumit bagaj și un premier cu anumite perspective / Nu am discutat despre reîmpărțirea portofoliilor, important e ca USR PLUS să revină la masa negocierilor (VIDEO)

Emil Boc, liderul liberalilor din Cluj, a declarat, sâmbătă dimineață, că delegații la congresul PNL au de ales între un președinte de partid cu un anumit bagaj și un premier cu anumite perspective. Acesta a mai afirmat că congresul PNL de azi deschide calea pentru rezolvarea problemelor de mâine. Boc a mai susținut că alianța de guvernare va intra într-o nouă etapă după congresele PNL și USR PLUS, dar până atunci sunt slabe șanse să se schimbe ceva.

Emil Boc, declarații înainte de congresul PNL

„Trebuie să le oferim oamenilor răspunsuri. Congresul de astăzi deschide calea pentru rezolvarea problemelor de mâine ale românilor care sunt presante, de la facturile la energie, o preocupare majoră pentru toți românii, la problemele legate de pandemie, de locurile de muncă, la problema aducerii oromânilor în țară, oprirea exodului forței de muncă a nivelului salariilor și a pensiilor, problemele adevărate de care trebuie să vorbim”, a declarat Emil Boc, atunci când a ajuns la congresul PNL.

Întrebat dacă va exista o reîmpărțire a ministerelor în viitoare negocieri cu USR PLUS, Boc a răspuns: „Parterii de la USR PLUS sunt așteptați la masa Guvernului, la masa continuării guvernării PNL – UDMR – USR PLUS. Evident că așteptăm finalizarea congreselor PNL și USR PLUS. Până atunci, probabil puține lucruri se vor întmpla, apoi sunt convins că și alianța de guvernare va putea să intre într-o nouă etapă”.

Boc a mai spus că nu au discutat în PNL despre reîmpărțirea portofoliilor, „important e ca partenerii noștri să revină la masă”.

Despre șansele pe care le au Ludovic Orban și Florin Cîțu, Boc a spus: „Eu cred în credibilitatea mesajului. Până la urmă, e vorba de un președinte în exercuțiu, cu un anumit bagaj și anumite rezultate, și un premier în exercițiu cu anumite rezultate și perspective. Participanții vor asculta argumentele și vor vota în cunoștintă de cauză”.