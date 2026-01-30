B1 Inregistrari!
Paleologu: Oamenilor care-și plătesc taxele în continuare li se dă în cap. În schimb, toți paraziții statului stau bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
30 ian. 2026, 20:36
Cuprins
  1. Theodor Paleologu, despre funcționarea coaliției
  2. Poveri în plus, dar nu pentru ”speciali”

Profesorul Theodor Paleologu a deplâns faptul că românii care-și plătesc taxele sunt împovărați cu taxe mai mari, în vreme ce „toți paraziții statului stau în continuare bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare”. Paleologu a mai afirmat că nu e nimic nou că avem o guvernare dominată de scandaluri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

„E o coaliție românească. (…) Cred că n-ați văzut vreodată o coaliție românească funcționând civilizat. Nu există așa ceva. Mereu se lasă cu insulte, cu acuzații, intrigi. Și rezistă cât îi dă Dumnezeu viață. (…) Unele atacuri sunt în mod special penibile, mizerabile”, a declarat Theodor Paleologu.

Pe de altă parte, profesorul a remarcat faptul că atunci „când se înțeleg PNL și PSD bine e grav, că în general se înțeleg pușlamalele din cele două partide pentru ‘liniștea’ noastră”. Paleologu a mai afirmat că ambele partide sunt vinovate pentru problemele fiscal-bugetare ale României.

„Suntem în continuare în această situație scandaloasă în care oamenii care-și plătesc taxele sunt penalizați, li se dă în continuare în cap. Mă număr printre cei care plătesc impozite, pentru anul trecut peste 100.000 de euro am plătit către statul român. Și ce face statul român cu banii noștri? Asta e revoltător!

Cei care muncesc și țin în spinare statul român sunt în continuare oprimați și li se dă în cap de către un guvern care are un premier liberal după câte se pare. În schimb, toți paraziții statului stau în continuare bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare”, a mai declarat profesorul Theodor Paleologu, făcând referire în mod deosebit la pensiile speciale ale magistraților, problemă care nici acum n-a fost rezolvată.

