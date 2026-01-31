B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, este vorba despre protecție”

Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, este vorba despre protecție”

Selen Osmanoglu
31 ian. 2026, 09:53
Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, este vorba despre protecție”
Sursa foto: Captura video Facebook / @
Cuprins
  1. Rețelele sociale, o problemă de sănătate publică
  2. Riscuri și efecte asupra copiilor
  3. Apel către autorități

Șeful DSU, Raed Arafat, a transmis un apel public pentru protejarea copiilor și adolescenților de efectele negative ale rețelelor de socializare. El susține că România ar trebui să urmeze exemplul unor state precum Franța, Australia sau Regatul Unit și să limiteze accesul tinerilor sub 15-16 ani la aceste platforme.

Rețelele sociale, o problemă de sănătate publică

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”, a declarat Raed Arafat, pe pagina de Facebook.

El a subliniat că problema nu ține de o dezbatere ideologică, ci de sănătatea mintală a tinerilor.

„Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție. Este vorba despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”, a mai spus acesta.

Riscuri și efecte asupra copiilor

Arafat a atras atenția că rețelele sociale sunt produse cu risc ridicat pentru tineri, concepute pentru captarea atenției și generarea dependenței.

„Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața unor algoritmi concepuți deliberat să exploateze vulnerabilități”, a scris Arafat.

El a mai menționat că aceste platforme au devenit un teren favorabil pentru „cyberbullying, umilire publică și stigmatizare, presiune socială constantă, comparație toxică și validare artificială”.

Consecințele pot fi profunde: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn sau scăderea performanței școlare.

Apel către autorități

Raed Arafat consideră că responsabilitatea părinților nu mai este suficientă și că trebuie acționat la nivel de politică publică.

„Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică. Protejarea copiilor și adolescenților nu limitează libertatea; o face posibilă pe termen lung”, a spus Arafat.

El a îndemnat parlamentarii României să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15-16 ani la rețelele sociale.

„Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere. Pentru binele copiilor și adolescenților. Pentru binele României”, a adăugat acesta.

Tags:
Citește și...
Pană masivă de curent în Chișinău și mai multe regiuni din Moldova. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Pană masivă de curent în Chișinău și mai multe regiuni din Moldova. Ce au transmis autoritățile
Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri
Eveniment
Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri
Hunedoara: 2 polițiști au salvat la limită un bărbat care se spânzurase. Cum au intervenit (FOTO)
Eveniment
Hunedoara: 2 polițiști au salvat la limită un bărbat care se spânzurase. Cum au intervenit (FOTO)
Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”
Eveniment
Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”
A fost cutremur în România vineri seara. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a simțit
Eveniment
A fost cutremur în România vineri seara. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a simțit
Roșiile românești, mai scumpe ca niciodată. Prețuri de până la 100 de lei/kg în piețe
Eveniment
Roșiile românești, mai scumpe ca niciodată. Prețuri de până la 100 de lei/kg în piețe
„Să-i spuneți lu’ aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică
Eveniment
„Să-i spuneți lu’ aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică
Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România
Eveniment
Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România
Condamnarea primită de femeia din Galați care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani. Decizia instanței, definitivă
Eveniment
Condamnarea primită de femeia din Galați care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani. Decizia instanței, definitivă
Tot mai mulți tineri spun că se simt ca la 60 de ani. Stresul, social media și lipsa somnului duc la epuizare și „îmbătrânire” înainte de vreme: „N-am chef de nimic”
Eveniment
Tot mai mulți tineri spun că se simt ca la 60 de ani. Stresul, social media și lipsa somnului duc la epuizare și „îmbătrânire” înainte de vreme: „N-am chef de nimic”
Ultima oră
12:39 - Pană masivă de curent în Chișinău și mai multe regiuni din Moldova. Ce au transmis autoritățile
12:04 - Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”
11:37 - Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri
10:35 - Vremea, 31 ianuarie: ger extrem și polei în mai multe regiuni ale țării
09:34 - Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Se va ocupa de reforma administrativă și zona metropolitană București-Ilfov
09:08 - Zelenski confirmă armistițiul parțial: Rusia nu a atacat infrastructura energetică, dar continuă bombardamentele asupra orașelor
08:30 - Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan, pomeniți pe 31 ianuarie. Vindecători ai trupului și sufletului, martirizați pentru credință
23:56 - Hunedoara: 2 polițiști au salvat la limită un bărbat care se spânzurase. Cum au intervenit (FOTO)
23:40 - Mihai Trăistariu a surprins din nou după ce s-a tuns singur. Artistul a cerut părerea fanilor: „Zici că-s maică-mea” (FOTO)
23:32 - Trump, la ședința de guvern: Uite care-i treaba, data trecută m-am cam plictisit. N-am adormit, doar am închis ochii, că voiam să ies dracului de aici (VIDEO)