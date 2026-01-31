Șeful , Raed Arafat, a transmis un apel public pentru protejarea copiilor și adolescenților de efectele negative ale rețelelor de socializare. El susține că România ar trebui să urmeze exemplul unor state precum Franța, Australia sau Regatul Unit și să limiteze accesul tinerilor sub 15-16 ani la aceste platforme.

Rețelele sociale, o problemă de sănătate publică

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”, a declarat Raed Arafat, pe pagina de .

El a subliniat că problema nu ține de o dezbatere ideologică, ci de sănătatea mintală a tinerilor.

„Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție. Este vorba despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”, a mai spus acesta.

Riscuri și efecte asupra copiilor

Arafat a atras atenția că rețelele sociale sunt produse cu risc ridicat pentru tineri, concepute pentru captarea atenției și generarea dependenței.

„Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața unor algoritmi concepuți deliberat să exploateze vulnerabilități”, a scris Arafat.

El a mai menționat că aceste platforme au devenit un teren favorabil pentru „cyberbullying, umilire publică și stigmatizare, presiune socială constantă, comparație toxică și validare artificială”.

Consecințele pot fi profunde: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn sau scăderea performanței școlare.

Apel către autorități

Raed Arafat consideră că responsabilitatea părinților nu mai este suficientă și că trebuie acționat la nivel de politică publică.

„Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică. Protejarea copiilor și adolescenților nu limitează libertatea; o face posibilă pe termen lung”, a spus Arafat.

El a îndemnat parlamentarii României să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15-16 ani la rețelele sociale.

„Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere. Pentru binele copiilor și adolescenților. Pentru binele României”, a adăugat acesta.