Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri

Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri

Selen Osmanoglu
31 ian. 2026, 11:37
Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Agresiunea filmată de agresori
  2. Autorii: trei tineri, cu vârste între 17 și 25 de ani
  3. Acuzații și urmări legale

Un bărbat de 30 de ani din județul Gorj a fost jefuit și torturat de trei tineri, care l-au legat de un scaun și l-au agresat fizic și verbal. Victima a reușit să ceară ajutor abia a doua zi, după ce agresorii i-au luat telefonul. Polițiștii au reținut unul dintre agresori, iar ceilalți doi sunt cercetați sub control judiciar. Iată despre ce este vorba!

Agresiunea filmată de agresori

Incidentul a avut loc în județul Gorj și a fost surprins chiar de cei trei tineri. În imaginile video se vede cum bărbatul este legat de un scaun și lovit cu pumnii și picioarele. Agresorii l-au umilit verbal și i-au luat telefonul pentru a împiedica contactarea poliției. Potrivit anchetatorilor, cei trei consumaseră alcool înainte de atac, conform Digi24.

Victima a reușit să contacteze autoritățile abia a doua zi și a relatat tot ce s-a întâmplat. Polițiștii au demarat rapid cercetările pentru identificarea și prinderea agresorilor.

Autorii: trei tineri, cu vârste între 17 și 25 de ani

Anchetatorii au stabilit că agresorii sunt trei tineri cu vârste de 17, 23 și 25 de ani. Cei doi adulți au fost prinși inițial și duși la audieri, fiind plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, cu monitorizare electronică.

Ulterior, a fost prins și tânărul în vârstă de 17 ani, care a fost reținut pentru 24 de ore, în așteptarea continuării cercetărilor.

Acuzații și urmări legale

Cei trei agresori sunt acum cercetați pentru lipsire de libertate, tâlhărie calificată și loviri și alte violențe. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere penală a celor vinovați.

În plus, autoritățile fac apel la cetățeni să sesizeze imediat orice act de violență și subliniază importanța colaborării pentru identificarea rapidă a agresorilor. Acest eveniment a șocat comunitatea locală și a evidențiat, încă o dată, pericolul consumului de alcool combinat cu violența, mai ales în rândul tinerilor.

