Emil Hurezeanu, ministrul Afacerilor de Exerne a avut o discuție cu ambasadorul Richard Grenell, trimisul special al lui . Cei doi s-au întâlnit în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.

Ministrul Emil Hurezeanu a dat detalii despre această întrevedere într-o postare pe pagina de X a Ministerului român al Afacerilor Externe. Potrivit postării, a fost o discuţie între doi colegi, ambasadori la Berlin, care a acoperit subiecte actuale de interes comun pentru România şi .

Şeful diplomaţiei române va participa la cea de a 61-a ediţie a Conferinţei internaţionale de securitate de la Munchen (Munich Security Conference/MSC 2025). În cadrul evenimentului vor fi abordate ameninţările de securitate actuale şi provocările din domeniile politic, economic, comercial şi tehnologic.

🇷🇴 FM Emil Hurezeanu had a focussed exchange with 🇺🇸Ambassador Richard Grenell special envoy of President Trump in the context of the Munchen Security Conference. The discussion, between two fellow Ambassadors to Berlin, covered current topics of shared interest for 🇷🇴 and the…

