Emilia Șercan: Consiliul de Etică și-a asumat un rol de spălător de cadavre politice și l-a spălat de plagiat pe Lucian Bode. A fost un blat clar făcut de Sebastian Burduja pentru salvarea lui Bode (VIDEO)

Jurnalista de investigație Emilia Șercan, cea care a dezvăluit plagiatul ministrului de Interne, Lucian Bode (PNL), a susținut marți, pentru B1 TV, că membrii Consiliului de Etică, cei care i-au dat recent ministrului în legătură cu cartea sa, și-au asumat rol de spălători de cadavre și l-au spălat de plagiat pe Bode.

Precizăm că acest Consiliu de Etică e în subordinea Ministerului Cercetării, condus de Sebastian Burduja, colegul de partid al lui Bode. Șercan a explicat și cum a ajuns la concluzia că a existat un blat între Bode și Burduja.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Șercan, despre Consiliul care l-a spălat pe Bode de plagiat

„Înțelegem că acest consiliu și-a asumat un rol de spălător de cadavre politice și l-a spălat de pe dl Bode. Asta a făcut, pe scurt. E o decizie cel puțin halucinantă. Eu am găsit dovezi de plagiat în cel puțin 65 de pagini din teza de doctorat. Acest Consiliu verifică doar 27.

Eu am numărat în teza dlui Bode spre 60 de figuri, imagini, tabele. Acest Consiliu a verificat doar 30, ceva de genul acesta, și a spus, de exemplu, la unele dintre ele – despre care eu am spus de unele că sunt plagiate și am arătat dovezile de unde sunt plagiate – că nu sunt plagiate pentru că ele ar putea fi originale, iar pentru unele imagini la care nu au găsit surse au spus că ele ar putea să nu fie plagiate și nu poate ști. Au spus ele ar putea fi originale, dar la fel de bine ar putea fi plagiate. (…) În acest Consiliu sunt persoane care se ocupă de cercetare științifică!

Sunt 23 de membri, 2 s-au recuzat – președintele de la Babeș-Bolyai și celălalt de la Babeș-Bolyai, și mai sunt doi care nu au votat. Înțeleg că n-a votat dna Chifiriuc care e prorector la Universitatea din București și membru corespondent sau membru de onoare, ceva de genul ăsta, al Academiei Române. Înțeleg că n-a fost în sală la momenul votului, a mai fost o persoană care n-a fost în sală, mai e o persoană care s-a abținut, și restul 18 membri, o majoritate zdrobitoare și de neînțeles, dă această decizie în care se spune că ghilimelele n-au fost folosite în mod corect”, a declarat Emilia Șercan.

Șercan, despre blatul Bode – Burduja

Răzvan Zamfir a susținut apoi că, în plin scandal Bode, Burduja a lărgit Consiliul și a adus niște membri noi.

„Printre cei care și-au depus candidatura, dar, ce să vezi?, n-au avut noroc și nu au fost selectați să facă parte din acest Consiliu lărgit se număra dl prof Marian Popescu, fostul președinte al Comisiei de Etică al Universității din București, care i-a dat verdictul de plagiat dlui Ponta, acum 11 ani. N-a fost suficient de calificat…”, a completat Emilia Șercan.

Aceasta a explicat apoi că Bode a contestat în instanță decizia prin care acest Consiliu s-a autosesizat, dar a pierdut procesul. Practic, dacă Bode ar fi câștigat în instanță, marii ”specialiști” din Consiliul n-ar mai fi avut ocazia să-l spele…

Șercan a mai susținut că la instanță a venit o doamnă consilier juridic și a insistat că are mandat să reprezinte doar Ministerul Cercetării, nu și Consiliul de Etică din subordine. Practic, ministrul Burduja nu a permis unui consilier juridic să apere poziția Consiliului.

„Arată un blat clar făcut de dl Burduja pentru salvarea dlui Bode!”, a spus Șercan.

Jurnalista a explicat apoi și cum a intervenit în ședința Consiliului de Etică un secretar de stat din subordinea lui Burduja.

„La ședința din joia trecută participă dl Andrei Alexandru, care e secretar de stat, participă la ședință în calitate de secretar de stat. Și dl Alexandru, potrivit surselor mele, le spune membrilor Consiliului să aibă grijă cum votează.

După ce am scris lucrul ăsta pe Facebook, m-a sunat dl Alexandru și mi-a spus că ”nu e adevărat, consultați-vă sursele să vă spună”. N-am ce să mai consult, că știu cu ce surse vorbesc și în cine să am încredere.

Dar îmi spune dl Alexnadru următoarea informație foarte interesantă: că domnia sa a spus la începutul ședinței clar membrilor că el îi susține indiferent de decizia pe care o vor lua. L-am întrebat de ce a simțit nevoia să le spună asta”, a mai afirmat Emilia Șercan, pentru B1 TV.