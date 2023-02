Este Administrația Lacuri, Parcuri București o administrație? Cum a interpretat legea prefectul Toni Greblă ca să arate că primarul Nicușor Dan „a greșit” și ANI are dreptate. Ce spun documentele de fapt (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Toni Greblă, a dat dreptate Agenției Naționale de Integritate (ANI), care l-a acuzat pe Nicușor Dan de incompatibilitate, căci a ocupat simultan funcțiile de primar general și de director general al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Greblă a spus că un edil nu poate cumula mai multe funcții, deci Dan nu trebuia să fie și director general al ALPAB, care, spune prefectul, e o societate comercială. Numai că o Hotărâre a Consiliului General al Muncipiului București (CGMB) de anul trecut a stabilit că ALPAB e serviciu public de interes local. Prin urmare, Nicușor Dan are dreptate să invoce în apărarea sa art. 154 alin. 4 din Codul Administrativ.

Interpretări asupra legislației după ce ANI l-a acuzat pe Dan de incompatibilitate

Amintim că că, în perioada 7 august – 7 septembrie 2021, exercitând simultan funcția de primar general și pe cea de director general al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), a solicitat suplimentarea bugetului ALPAB cu 3 milioane de lei, în calitate de director general, iar ulterior a retransmis ALPAB, în calitate de primar general, bugetul solicitat.

În schimb, Nicușor Dan art. 154 alin. 4 din Codul Administrativ.

„Pe perioada de vacanță a funcției de director al unor instituții din subordinea Primăriei Capitalei, am exercitat față de aceste instituții atribuțiile legale ale primarului (art. 154 alin. 4 Cod Administrativ) “Primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes local”, fără a ocupa funcția de director în aceste instituții și fără a fi retribuit”, a scris primarul, pe Facebook.

Prefectul Toni Greblă a declarat, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, că articolul invocat de primar nu i se aplică deoarece ALPAB e societate comercială. Greblă a mai spus că edilul nu poate cumula această funcție, cea de primar, cu o alta.

În schimb, Răzvan Zamfir a explicat faptul că ALPAB, în fapt, e serviciu public de interes local și a invocat o Hotărâre a Consiliului General al Muncipiului București de anul trecut.

Toni Greblă, declarații după ce ANI l-a acuzat pe Nicușor Dan de incompatibilitate

Întrebat dacă Nicușor Dan are dreptul, conform Codului Administrativ, să conducă, de exemplu, ALPAB în lipsa unui director, fără să fie el însuși director și fără să primească bani, prefectul Toni Greblă a răspuns: „ALPAB, dacă ne uităm în documente, o societate comercială organizată pe Legea 31/’90 a societăților comerciale, care are capital integral Primăria Municipiului București. Din această cauză, ea are o viață proprie. Când directorul general nu poate să-și mai exercite atribuțiile, e înlocuit printr-un adjunct al lui sau prin cel pe care Adunarea Generală a Acționarilor îl desemnează. În niciun caz un primar nu poate, exercitând demnitatea locală de primar, să cumuleze nicio altă funcție decât aceea de cadru didactic universitar. Atât. Mai sunt câteva excepții, dar nu intrăm în detalii”.

Greblă a spus apoi că art. 154 alin. 4 din Codul Administrativ, invocat de Nicușor Dan în apărarea sa, nu i se poate aplica deoarece ALPAB nu e administrație, e societate comercială. Asta deși ea chiar așa se numește: Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București.

„Sigur, dar apoi zice ”SRL, capital 100% Primăria Capitalei”. Sunt celebrele societăți înființate de fostul primar și contestate de actualul primar. Nu poți în același timp să fii primar și director interimar la Direcția patrimoniu a Capitalei. Aceasta, de exemplu. are un director adjuct care îl înlocuiește pe celălalt când pleacă. Eu nu-mi dau seama cum a greșit, dar, în fine, instanța va stabili”, a continuat prefectul.

El a insistat că Dan a greșit deoarece „a dat o decizie prin care s-a autonumit director interimar la cele 4 societăți”.

Numai că Hotărârea CGMB 454/2022, prin care se aprobă reorganizarea ALPAB, spune că aceasta e serviciu public de interes local al municipiului București, a punctat Răzvan Zamfir.

Însă prefectul Toni Greblă a insistat: „E un serviciu public, dar e societate comercială. Unele din societățile astea înființate, gen ALPAB, sunt acum în lichidare judicară, că dl Dan a încercat să le desființeze. Ele sunt toate societăți comerciale.

Zamfir: „ALPAB nu e societate comercială, nu are statut de societate comercială”.

Întrebat dacă, potrivit alin. 4 art. 164 din Codul Administrativ, primarul ar putea conduce serviciile publice de interes local, prefectul a răspuns: „Condus înseamnă că el coordonează, el hotărește până la urmă. dar ele au o viață proprie. au niște organe de conducere proprie”

Zamfir: Dar în Codul Administrativ nu scrie „coordonează”, ci „conduce”

Greblă: Vă repet, eu doi ani am învățat în Facultatea de Drept teoria interpretării actelor normative, deci e o știință, așa încât trebuie să știm să citim.