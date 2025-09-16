B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O altă țară europeană va interzice telefoane în școli. De când va intra în vigoare noua regulă

O altă țară europeană va interzice telefoane în școli. De când va intra în vigoare noua regulă

B1.ro
16 sept. 2025, 23:08
O altă țară europeană va interzice telefoane în școli. De când va intra în vigoare noua regulă
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce elevi sunt vizați de noua regulă din Suedia
  2. Ce alte modificări vor fi făcute în sistemul suedez de învățământ
  3. Ce alte țări luptă împotriva folosirii telefoanelor în școli
  4. Ce state au înăsprit regulile de folosire a rețelelor sociale de copii
  5. Ce spune Ursula von der Leyen despre restricționarea accesului pe rețele sociale

Începând cu toamna anului 2026, toate școlile și after-school-urile din Suedia vor fi obligate să colecteze telefoanele elevilor la începutul cursurilor și să le returneze abia după finalizarea lor.

Ce elevi sunt vizați de noua regulă din Suedia

Autoritățile suedeze și-au justificat decizia de a interzice telefoane mobile în școli, spunând că astfel încearcă să îmbunătățească condițiile de studiu pentru elevi. Noua regulă nu vizează toți școlarii, ci numai pe cei cu vârste cuprinse între șapte și 16 ani. anunțul a fost făcut marți, de către Guvern.

Majoritatea școlilor din Suedia confiscă deja telefoanele mobile la începutul cursurilor, dar elevii au început să apeleze la diverse tertipuri pentru a ocoli predarea telefonului. Aceștia fie dau un telefon fals, fie susțin că și-au uitat telefonul acasă.

Ce alte modificări vor fi făcute în sistemul suedez de învățământ

Pe lângă interdicția telefoanelor, propunerile autorităților suedeze vizează programa școlară, sistemul de notare și formarea profesorilor.

Proiectul de lege, pe care Guvernul urmează să-l depună săptămâna viitoare, propune alocarea a 95 de milioane de coroane suedeze (8.67 milioane de euro) pentru anul școlar care va începe în 2026 și 100 de milioane de coroane (9,14 milioane de euro) în anul următor.

„Este o investiție bugetară istorică în școli și cea mai mare agendă de reformă din ultimii peste 30 de ani”, a declarat noul ministru al Educației din Suedia, Simona Mohamsson, potrivit The Guardian.

Ce alte țări luptă împotriva folosirii telefoanelor în școli

La începutul acestui an, Danemarca a declarat că va interzice telefoanele mobile în școli și în after-school-uri.

În luna ianuarie a anului trecut, autoritățile din Olanda recomandau școlilor să interzică elevilor folosirea de telefoane mobile în sălile de clasă. Recomandarea a fost respectă de aproape toate unitățile de învățământ, ceea ce a dus la îmbunătățiri ale mediului de învățare.

Luna aceasta și Franța a înăsprit regulile privind telefoanele mobile în școlile gimnaziale.

Ce state au înăsprit regulile de folosire a rețelelor sociale de copii

Lupta statelor împotriva expunerii copiilor la prea multă tehnologie nu se rezumă doar la interzicea telefoanelor în școli. Mai multe state din Uniunea Europeană și nu numai au început să implementeze reguli mai stricte în ceea ce privește accesul tinerilor pe rețelele de socializare.

Franța ia în considerare interzicerea accesului pe platformele de socializare pentru tinerii cu vârste sub 15 ani, măsură inspirată dintr-o lege similară adoptată în Australia.

De asemenea, Norvegia a anunțat încă de anul trecut că minorii trebuie să aibă minim 15 ani pentru a deține un cont pe rețelele de socializare. La vremea aceea, Guvernul acuza companiile de tehnologie că afectează „creierului copiilor mici”.

În acest context, în care tot mai multe țări intră în conflict cu rețelele de socializare, o parte dintre statele membre UE au solicitat Comisiei Europene noi reglementări pentru utilizarea platformelor online de către copii. Autoritățile din aceste state și-au exprimat îngrijorarea cu privire la caracterul lor adictiv, dar şi legat de pericolele asociate hărţuirii online sau proliferării discursurilor de ură.

Ce spune Ursula von der Leyen despre restricționarea accesului pe rețele sociale

În discursul despre starea UE, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat în favoarea introducerii unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor de socializare, relatează dpa. În acest sens, a anunțat că va înființa o comisie de experți care să analizeze situația și să ofere consultanță în vederea elaborării unor reglementări.

„Aşa cum pe vremea mea, noi, ca societate, ne-am învăţat copiii că nu pot fuma, bea sau viziona conţinut pentru adulţi până la o anumită vârstă, cred că este timpul să luăm în considerare să facem acelaşi lucru şi pentru reţelele de socializare. (…) Simt anxietatea părinţilor care fac tot posibilul pentru a-şi proteja copiii. Aceşti părinţi se tem că, atunci când copiii lor ajung să aibă un telefon, ar putea fi expuşi la o gamă largă de pericole doar cu un scroll”,  a spus Ursula von der Leyen.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Regina Camilla e bolnavă! Ce diagnostic a primit chiar înainte de vizita lui Trump în Marea Britanie
Externe
Regina Camilla e bolnavă! Ce diagnostic a primit chiar înainte de vizita lui Trump în Marea Britanie
Câți bani câștigă un zidar, în Spania, în 2025? Salariile au scăzut dramatic
Externe
Câți bani câștigă un zidar, în Spania, în 2025? Salariile au scăzut dramatic
Bărbatul care a inspirat documentarul „Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Ce a declarat avocatul acestuia
Externe
Bărbatul care a inspirat documentarul „Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Ce a declarat avocatul acestuia
România poartă discuții cu Ucraina pentru producția comună de drone, a anunțat ministrul Apărării
Externe
România poartă discuții cu Ucraina pentru producția comună de drone, a anunțat ministrul Apărării
Incredibil! S-a dus la medic pentru dureri de picior, însă ce au descoperit doctorii i-a schimbat viața pentru totdeauna
Externe
Incredibil! S-a dus la medic pentru dureri de picior, însă ce au descoperit doctorii i-a schimbat viața pentru totdeauna
A murit Robert Redford. Filmele celebre în care a jucat regretatul actor
Externe
A murit Robert Redford. Filmele celebre în care a jucat regretatul actor
Rusia nu vrea să rupă relațiile bilaterale cu Statele Unite. Când va fi reluat dialogul între cele două țări
Externe
Rusia nu vrea să rupă relațiile bilaterale cu Statele Unite. Când va fi reluat dialogul între cele două țări
Marco Rubio spune că Trump și Zelenski ar putea să se vadă săptămâna viitoare
Externe
Marco Rubio spune că Trump și Zelenski ar putea să se vadă săptămâna viitoare
Israelul a declanșat operațiunea de cucerire a orașului Gaza. Tancurile IDF au pătruns în zonă
Externe
Israelul a declanșat operațiunea de cucerire a orașului Gaza. Tancurile IDF au pătruns în zonă
Tragedie teribilă la un restaurant: Un mort și mai mulți răniți după o scurgere de gaze masivă
Externe
Tragedie teribilă la un restaurant: Un mort și mai mulți răniți după o scurgere de gaze masivă
Ultima oră
22:42 - Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune, dar uneori parcă ești singur, împingi lucrurile ca Sisif
22:35 - Andrea Bocelli, despre căsnicia cu Veronica Berti: Secretele unei iubiri care durează peste 20 de ani
22:20 - Cum să reduci costurile la energie ca să compensezi creșterile de costuri la facturi
22:19 - Problema cu care se confruntă aproape 50% dintre elevii români. Cum încearcă să îi facă față tinerii: „Mergem la cafea și cam atâta”
21:59 - Regina Camilla e bolnavă! Ce diagnostic a primit chiar înainte de vizita lui Trump în Marea Britanie
21:53 - Cum explică Bolojan concedierile în rândul bugetarilor: „Nu e comod să iei astfel de măsuri, dar nu există altă cale”
21:13 - Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorț. Ce regretă după separarea de Daciana Sârbu: „Cum să nu-mi reproșez așa ceva?”
21:10 - Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)
20:59 - Un fost șef al SRI, atac direct la ministrul Apărării, după incidentul cu drona rusească: “Asta este muniția cea mai devastatoare”
20:43 - Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori