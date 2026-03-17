Este scandal în Parlament pe pensiile militarilor. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, se ceartă cu PSD (VIDEO)

USR și PSD nu se înțeleg pe nimic. Acum a venit rândul banilor pentru militarii pensionați cu pensii sub 3.000 de lei. Cărora PSD vrea să le dea celebrul ajutor one-off. Adică să le dea o sumă de bani o singură dată. De partea cealaltă, Radu Miruță sare și spune că ce face PSD e populism și bătaie de joc.

Miruță vs. PSD, pe pensiile militarilor

În ședința din Parlament, membrii Comisiei buget-finanțe au votat un amendament propus de , privind acordarea unui ajutor one-off pentru pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei. Iar de aici a izbucnit scandalul. Miruță îi acuză pe PSD-iști de populism ieftin.

„Ca ministru al Apărării, eu aș susține ajutoare pentru pensionarii militari în fiecare lună. Dar nu e concurs de frumusețe, ci de respectarea unor principii și să pui în spatele lor sumele de bani corespunzătoare.

Pensionarii militari nu au nevoie de ajutor «one» și, apoi, «off», au nevoie de sprijin în fiecare lună. Chiar și cuvintele «one-off» sunt jignitoare, la fel «ajutor». Armata Română ajută, nu este în situația de a fi ajutată.

E suficient să-i ajuți pe pensionarii militari sub 3.000 de lei o dată și gata? Eu consider că este important să menținem o economie funcțională și să putem să le dăm sumele pe care le merită în fiecare lună.”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Dincolo de asta, Miruță spune că PSD a aruncat propunerea și s-a spălat pe mâini. Nimeni nu spune de unde să fie luați acești bani.

„Deocamdată, sunt niște bani pe hârtie, niște promisiuni pe foi. Vă reamintesc că, înainte de alegerile din 2024, s-a mai format ad-hoc o coaliție în Parlament care a spus că face dreptate în ceea ce privește pensiile militarilor.

Au adoptat atunci un proiect de lege despre care știau că este neconstituțional, dar i-au lăsat pe militari să spere până la alegeri că li se face dreptate. Asta nu este o abordare serioasă.”, a adăugat ministrul .