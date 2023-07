Eugen Tomac: Extinderea spațiului Schengen cu România și Bulgaria, prioritate zero pentru Comisia Europeană

Eugen Tomac a adus în atenția publicului o problemă spinoasă pentru România: respingerea intrării țării în spațiul Schengen. El a anunțat că are confirmarea clară că prioritatea zero pentru Comisia Europeană este extinderea spațiului Schengen pentru România și Bulgaria.

„Eu am deschis un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene imediat după ce a fost respinsă intrarea noastră în spațiul Schengen, pentru că mi-am dat seama că, din punct de vedere al negocierilor politice, lucrurile pot trena foarte mult și atunci este bine să avem și această opțiune juridică. În acest proces, am solicitat un punct de vedere din partea Comisiei cu privire la situația în care ne aflăm, astfel încât să putem susține în fața judecătorilor care este de fapt poziția oficială a executivului european cu privire la acest subiect. Ieri, am primit acest răspuns din partea Comisiei Europene, din partea comisarului pentru afaceri Interne, doamna Ilva Johansson, care spune foarte clar că la ora actuală, prioritatea zero pentru Comisia Europeană legată de subiectul Schengen este extinderea spațiului Schengen pentru România și Bulgaria”, a declarat liderul PMP printr-o intervenție telefonică în emisiunea Știrile B1TV.

Îngrădirea accesului României la Piața unică Europeană, a mărfurilor românești, și evident că asta ne afectează economic

Dacă Viena nu va deschide frontierele pentru România și Bulgaria, Eugen Tomac crede că procesul deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene rămâne singura cale prin care România poate sancționa Austria, un stat care îi blochează nejustificat accesul în spațiul Schengen.

„Consider că efortul pe care l-am făcut eu și alți colegi europarlamentari în ultimele luni dă roade și evident că această poziționare este extrem de importantă în condițiile în care negocierile trebuie să continue în fiecare zi. Mi-aș dori ca și Guvernul nostru să vină în mod regulat să informeze opinia publică, pentru că aici nu discutăm doar despre îngrădirea libertății de circulație a cetățenilor, discutăm și despre îngrădirea accesului României la Piața unică Europeană, a mărfurilor românești, și evident că asta ne afectează economic. România are în fiecare an termen de peste 10 miliarde de euro. Schengenul trebuie să rămână o prioritate zero și pentru Guvern, de aceea îmi doresc foarte mult ca tot acest angajament al Comisiei să poată fi fructificat mult mai eficient, evident, acolo în Consiliul Uniunii Europene, unde miniștrii de Interne au posibilitatea tehnică, ca în luna septembrie, să se rezolve această problemă, rămâne de văzut cât de convingător va fi Guvernul în următoarea perioadă, în condițiile în care Austria, observăm, nu dă niciun semn de flexibilitate. Mai mult decât atât, eu cred că dacă în septembrie acest an nu se întâmplă să intrăm în spațiul Schengen, Guvernul are obligația politică și morală să intervină alături de noi în procesul deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva acestui gest complet anti-european al Austriei, prin blocajul pe care l-a generat.

Rămâne de văzut dacă Viena va da un semnal pro-european, deschizând frontierele pentru România și Bulgaria. În caz contrar, eu cred că singura cale prin care putem sancționa un stat care blochează în mod nejustificat accesul României în spațiul Schengen este acest proces pe care l-am deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, unde Guvernul poate interveni și cere despăgubiri”, a spus Eugen Tomac.

România este discriminată și ne va trebui să plătească pentru această discriminare nejustificată

În ciuda progreselor înregistrate în negocieri, liderul PMP a subliniat că Guvernul României trebuie să acționeze în mod ferm și să informeze publicul cu privire la evoluția situației, dat fiind faptul că România a fost discriminată și că trebuie să acționeze în consecință.

„Am adoptat acum două săptămâni în Parlamentul European o soluție prin care punem clar că România este discriminată și ne va trebui să plătească pentru această discriminare nejustificată, și de aceea eu cred că dacă în septembrie nu se va rezolva această chestiune extrem de importantă pentru noi, dar și pentru Uniunea Europeană, evident, România nu mai poate sta la nesfârșit cu amânări și așteptări nejustificate și trebuie să acționeze, pentru că este un conflict juridic. În Consiliul JAI, Anul trecut s-a intrat cu o propunere și anume ca România și Bulgaria să intre în Schengen. S-a ieșit cu două decizii: Croația acceptată, România și Bulgaria nu, pentru că așa vrea Neihammer. Eu cred că acest comisar anti-european, acest cancelar anti-european, trebuie sancționați și prin alte instrumente decât cele politice se va implica. Problema nu trebuie păstrată la nivel bilateral doar ea trebuie dusă în Consiliul European. Noi avem nevoie de o decizie a Consiliului European și acolo, în concluziile Consiliului, să se regăsească această solicitare către Consiliul Uniunii Europene să nu mai blocheze intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen, pentru că ei sunt profund anti-europeni. Se încalcă Tratatul Uniunii Europene, se încalcă Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană. Prin urmare, cred că trebuie să avem un pic mai multă fermitate în abordarea acestui subiect, cu mai multă insistență acolo unde se iau deciziile și deciziile cele mai importante în Uniunea Europeană le iau șefii de stat și guvern, prin Consiliul European”, a mai spus Tomac.