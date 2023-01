Eurodeputatul Nicu Ștefănuță pleacă din USR și reclamă „direcția pe care o are de ani buni la vârf partidul” / Surse: I se impută o restanță de peste 30.000 de lei din cotizații

Eurodeputatul Nicu Ștefănuță și-a anunțat luni plecarea din USR și susține că nu poate să gireze „direcția pe care o are de ani buni la vârf partidul”. Surse din formațiune spun pentru că politicianul ar avea o restanță de circa 30.000 de lei la partid, din cotizațiile pe care le datorează ca europarlamentar.

Eurodeputatul Nicu Ștefănuță pleacă din USR

În mesajul prin care și-a anunțat plecarea, eurodeputatul Renew Europe a sugerat că are „alte valori” decât cele ale conducerii USR.

„Am intrat în USR acum exact 6 ani, zi cu zi. Din păcate, direcția pe care o are de ani buni la vârf partidul este una pentru care eu nu pot gira. Și asta de prea multă vreme. Nu sunt pe aceeași linie. Am alte valori (…). Am așteptat aproape ca în Sodoma și Gomora, ca atâta timp cât mai sunt oameni buni să rămân. Și ei mai sunt cu miile. Oameni inimoși, oameni principiali, oameni competenți. Din păcate nu e a lor vocea cea ce se aude, nu e a lor puterea, al lor nu mai e decât conflictul psihologic pe care îl ridică ceea ce simt și ceea ce văd în fiecare zi”, a scris Nicu Ștefănuță, luni, într-o postare pe Facebook, fără să ofere detalii despre viitoare destinație politică.

În schimb, USR îl acuză pe Nicu Ștefănuță că are o restanță de aproximativ 30.000 de lei la USR din cotizațiile pe care le datorează în calitate de eurodeputatu, au declarat surse din partid pentru G4Media.