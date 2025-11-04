Țara noastră continuă să fie lider european la în primul trimestru 2025-2026. Performanțele în zootehnie sunt, de asemenea, remarcabile. În primele zece luni, vânzarea de animale vii a adus aproape 500 de milioane de euro.

Ce spune Florin Barbu despre succesul României

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat succesul excepțional al agriculturii românești și consolidarea poziției țării în Uniunea Europeană.

„Așezăm România unde îi este locul în Uniunea Europeană! Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa, România a atins anul acesta performanțe istorice”, se arată în .

România ocupă locul 1 la exportul de cereale și înregistrează exporturi record de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025. Din acestea, 210 milioane euro provin din ovine, 150 milioane euro din bovine și 100 milioane euro din păsări.

„Mă înclin în fața fermierilor și producătorilor români! Agricultura este cea mai mare bogăție a României!”, a mai declarat Florin Barbu.

Cum reușește România să se mențină lider în agricultura europeană

România își consolidează poziția de lider în agricultură, obținând performanțe istorice în exporturi de cereale și animale vii. Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa, țara noastră ocupă locul 1 la exportul de cereale. Această poziție este menținută și în primul trimestru al anului comercial 2025/2026, demonstrând competitivitatea sectorului agricol românesc.

Rezultatele confirmă eficiența măsurilor Ministerului Agriculturii, care a reformulat sistemul de subvenții și a creat scheme de sprijin. Fondurile europene au fost direcționate către ferme, procesare și bunăstarea animalelor, crescând productivitatea și capacitatea de export a fermierilor.

„România își dovedește potențialul agricol și capacitatea de a deveni un furnizor de încredere pentru piețele internaționale. Fermierii români, sprijiniți prin subvenții și programe de investiții, au reușit să atingă performanțe istorice și să ducă produsele românești acolo unde le este locul – în topul Uniunii Europene”, a declarat ministrul Florin Barbu, citat în comunicat.