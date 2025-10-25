B1 Inregistrari!
Cum a anunțat Firea că nu va candida la Primăria Capitalei? Cu un atac la Ciolacu! „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”

Traian Avarvarei
25 oct. 2025, 16:58
Cum a anunțat Firea că nu va candida la Primăria Capitalei? Cu un atac la Ciolacu! „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum a explicat Firea că nu va candida
  2. Ce a spus Gabriela Firea despre trădători
  3. Ce suspiciuni are Firea în legătură cu PNL și USR

Gabriela Firea nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. Social-democrata a spus că vrea să-și continue mandatul de europarlamentar. Firea a făcut anunțul atacându-l pe Marcel Ciolacu, fostul lider PSD.

Cum a explicat Firea că nu va candida

„Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii.

Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc.

Despre Primăria Capitalei pot spune că mi-aș fi dorit să pot relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructura abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte.

Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare”, a transmis Gabriela Firea, pe Facebook.

Ce a spus Gabriela Firea despre trădători

Aceasta a precizat apoi că-l va susține „total” pe candidatul PSD. Apoi a făcut aluzii la trădători.

„Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte.

Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul “deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic – doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide -, boicotată prin candidați “iepurași”, menținuți în cursă şi răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii on line împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi.

Da, cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deși asta nu-mi aduce vreo mulțumire. Reușita mea ar fi însemnat un succes comun, al echipei social-democrate din București şi din întreaga țară, o garanție pentru continuarea investițiilor din Capitală.

Le mulțumesc și acum celor peste 170.000 de bucureșteni care mi-au acordat votul anul trecut!”, a mai scris fosta primăriță.

Ea a deplâns apoi că partidele din coaliție n-au reușit să aibă un candidat unic, din cauza orgoliilor: „Vom vedea care vor fi consecințele politice şi cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal”.

Ce suspiciuni are Firea în legătură cu PNL și USR

Gabriela Firea a scris apoi că în continuare suspectează PNL și USR că vor să izoleze PSD: „Nu era corect ca PNL şi USR să se alieze din nou împotriva PSD, susținând un singur candidat şi izolând PSD – un partener corect de guvernare. Şi totuși, am sentimentul că, în subteranele politicii dâmbovițene, nu s-a renunțat la acest scenariu. Probabil i se caută forma, dar esența va rămâne”.

„Încă mai cred că era un bun moment pentru a demonstra cu toții că, aşa cum am dovedit maturitate politică în interesul românilor la guvernare, aşa am fi putut agrea un “Pact pentru București” – un oraș european căruia îi este necesar un bun manager, un administrator destoinic şi ferm, un om cu viziune administrativă, capabil să fie permanent în dialog cu cetățenii, ministerele, primarii de sectoare şi din zona limitrofă – județul Ilfov, dar şi susținere politică în Consiliul General pentru proiecte de anvengură.

Sper că această campanie va fi una despre Capitală, despre viața bucureștenilor, soluții la multitudinea de probleme sistemice şi nu despre lebede negre, compromiterea unor candidați, aşa-zise dezvăluiri bazate pe fake news-uri. S-a tot întâmplat aşa şi iată care este rezultatul: un oraș abandonat, în care oamenii nu se simt în siguranță!”, a mai scris Gabriela Firea, pe Facebook.

