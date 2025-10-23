Alegerile locale parţiale vor avea loc duminică, 7 decembrie. Guvernul a adoptat Hotărârea în acest sens. Scrutine vor organizate în municipiul Bucureşti și în alte localități.

Unde vor avea loc alegerile locale parţiale

Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru Primăria Generală a Capitalei, pentru Consiliul Judeţean Buzău, dar și pentru primari în alte 12 circumscripţii electorale:

comuna Retea (judeţul Bihor),

comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani),

comuna Marga (judeţul Caraş-Severin),

comuna Dobromir, comuna Lumina (judeţul Constanţa),

oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa),

comuna Sopot (judeţul Dolj),

comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa),

comuna Vânători (judeţul Iaşi),

comuna Poienile de sub Munte, comuna Şieu (judeţul Maramureş),

comuna Cârţa (judeţul Sibiu).

Campania electorală va începe pe 2 noiembrie. Printr-o altă Hotărâre, va aproba calendarul acţiunilor din timpul campaniei.

Cum a ajuns coaliția la data de 7 decembrie pentru desfășurarea alegerilor

Liderii coaliției de guvernare după luni întregi de certuri și discuții. PSD-iștii au vrut inițial amânarea alegerilor pentru 2026, dar au acceptat în cele din urmă varianta celorlalte partide.

Partidele din coaliție nu vor avea candidat/candidați comun/i, ci .

„Suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alții, și asta am agreat cu toții, că nu vor fi atacuri, sper să ne și ținem de ele și pe parcurs să nu venim și să zicem, ok, unul se retrage, ci mergem mai departe în această competiție până la capăt. Asta este ce s-a agreat”, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și Primarul Sectorului 6.

Printre numele care ar putea intra în cursa pentru PMB sunt Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu, Daniel Băluță sau Gabriela Firea.