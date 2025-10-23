Alegerile locale parţiale vor avea loc duminică, 7 decembrie. Guvernul a adoptat Hotărârea în acest sens. Scrutine vor organizate în municipiul Bucureşti și în alte localități.
Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru Primăria Generală a Capitalei, pentru Consiliul Judeţean Buzău, dar și pentru primari în alte 12 circumscripţii electorale:
Campania electorală va începe pe 2 noiembrie. Printr-o altă Hotărâre, Guvernul va aproba calendarul acţiunilor din timpul campaniei.
Liderii coaliției de guvernare au ajuns la varianta 7 decembrie după luni întregi de certuri și discuții. PSD-iștii au vrut inițial amânarea alegerilor pentru 2026, dar au acceptat în cele din urmă varianta celorlalte partide.
Partidele din coaliție nu vor avea candidat/candidați comun/i, ci fiecare va fi pe cont propriu.
„Suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alții, și asta am agreat cu toții, că nu vor fi atacuri, sper să ne și ținem de ele și pe parcurs să nu venim și să zicem, ok, unul se retrage, ci mergem mai departe în această competiție până la capăt. Asta este ce s-a agreat”, a declarat Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și Primarul Sectorului 6.
Printre numele care ar putea intra în cursa pentru PMB sunt Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu, Daniel Băluță sau Gabriela Firea.