Florentin Pandele se dezlănțuit la adresa lui Vasile Bănescu: Patriarhul să ia atitudine / Despre azilele groazei din Voluntari: Nici nu știam că există acele centre

Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a reacționat în scandalul azilelor groazei, după ce jurnalistul Ovidiu Vanghele a dezvăluit că numele mai multor apropiați ai Gabrielei Firea ar fi fost implicați în acest caz. Edilu lansează un atac dur la adresa Bisericii, cerându-i patriarhului Daniel „să ia atitudine”, după intervenția purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

Deși faptele abominabile ar fi avut loc în localitatea pe care o păstorește de 23 de ani, Pandele susține că nici nu știa că în Voluntari existau cămine în care oamenii erau supuși unor abuzuri inimaginabile.

Asta în condițiile ăn care Gabriela Firea are o relația de ”prietenie și colegialitate” de 25 de ani cu consiliera Ligia Gheorghe (Enache), citată ca martor în dosarul Azilul groazei, potrivit jurnaliștilor de la și .

De asemenea, Nela Vica Andrieș, fostă Vrânceanu, sora Gabrielei Firea, conducea Asistența Socială din Voluntari chiar în perioada abuzurilor de la cele trei azile ale groazei, susține jurnalistul Ovidiu Vnghele.

Florentin Pandele a răbufnit în direct la TV

„Purtătorul de cuvânt al BOR a aruncat o piatră. Suntem creștini-ortocși practicanți. Nu întâmplător au apărut aceste atacuri și vor continua. Este o regie foarte bine pusă la punct. E clar că face parte din acest angrenaj. să ia atitudine. Dacă nu ia, înseamnă că e de acord.

Sunt primar de șase mandate. Îi anunț că voi candida din nou. Ei nu știu cu cine se pun, numai Bunul Dumnezeu este cu noi. Au spus atât de multe minciuni despre noi. Ceea ce face primarul Nicușor Dan, dacă făceam noi, eram de mult închiși.

Nu-mi este absolut deloc. Am stat 13 ani pe mare. Am cinci băieți și am ce să las în urmă. Mă voi lupta până la ultima picătură de sânge. Au fost dosare pe mine ca puricii pe câine. Totul este concentrat, este o regie bine pusă la punct. Cum aș fi putut eu ca om, nu ca primar, să accept așa ceva.

Miliarde euro au plecat din București și s-au dus în alte capitale europene. Ceea ce a făcut acest individ este jaf în România. Dacă voi rămâne singurul care va trâmbița aceste adevăruri, nu mă voi speria. Nu este numai lupta Gabrielei, este și lupta mea. Cine nu-și respectă bătrânii, nu-l iubește pe Dumnezeu”, a spus Florentin Pandele.

Sora Gabrielei Firea, conducea Asistența Socială din Voluntari

Imobilele în care funcționează „lagărul” Casa Cora și Asistența Socială a Primăriei Voluntari ar aparține aceluiași proprietar, iar patroana Casei Cora este chiar nașa copilului unei inspectoare de la aceeași instituție ilfoveană.

Întrebări naște și reacția Ministerului Muncii, condus de Marius Budăi, după ce reporterii au publicat, în ianuarie-februarie, seria despre centrele din Ilfov. Acesta a decis să taie accesul monitorilor independenți ai CRJ în astfel de instituții.