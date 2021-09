Florin Cîțu: Dacă decizia CCR ne dă dreptate, voi cere public demisiile președinților de la Senat și Camera Deputaților / Nu există niciun blat cu PSD. Doar Barna și Cioloș spun că e ok și cu PSD, și cu AUR (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a respins ferm acuzațiile de blat cu PSD și spune că doar copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au spus că este în regulă să negocieze și să semneze o moțiune cu social-democrații. Totodată, premierul a anunțat că va cere public demisiile lui Ludovic Orban și Ancăi Dragu de la șefia Camerei Deputaților și Senatului dacă CCR va da dreptate Guvernului în urma sesizării pe care a depus-o cu privire la moțiunea de cenzură.

Florin Cîțu: „Nu există niciun blat cu PSD”

Întrebat la finalul ședinței de guvern de joi cum răspunde acuzațiilor de blat cu PSD și ce a discutat cu Marcel Ciolacu, Florin Cîțu a răspuns: „N-am discutat cu președintele PSD, Marcel Ciolacu. Nu există niciun blat cu PSD. Eu am spus și ieri, vă repet, este o ipocrizie acum prezentată în spațiul public. Cred că singurul președinte de partid care a spus că este ok să negocieze și să semneze o moțiune cu PSD este domnul Dan Barna. El a spus că este ok și cu AUR, și cu PSD, doar să fie o moțiune. Cred că și domnul Cioloș a fost, domnul Dan Barna și domnul Cioloș. În ceea ce ne privește, noi avem și o hotărâre a Biroului Politic Național fără guvernare cu PSD, strategia lor este strategia lor, strategia noastră este strategia noastră”.

„Eu aș vrea să vă spun altceva pentru că am văzut și astăzi în Parlamentul României o decizie, noi știți foarte bine că ieri am sesizat Curtea Constituțională. Eu aș spune așa, cred că dacă decizia Curții Constituționale ne dă nouă dreptate, voi veni public și voi cere demisia președintelui Camerei Deputaților și Senatului pentru ceea ce au făcut în această perioadă. Dacă decizia Curții Constituționale ne este favorabilă nouă, voi cere demisia celor doi”, a adăugat premierul liberal.