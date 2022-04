Florin Cîțu îl contrazice pe Marcel Ciolacu pe tema vizitelor în Ucraina. Ce a spus președintele Senatului despre discuțiile purtate la Kiev (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele Senatului, a vorbit, joi, despre . Acesta a negat că a vorbit la telefon Marcel Ciolacu în legătură cu vizitele lor în Kiev, așa cum

Cîțu, despre cum a fost organizată vizita sa în Ucraina

„Nu am cum să dau anumite detalii din motive de securitate. Invitația am primit-o pe 4 aprilie, de la președintele Radei din Ucraina, și am început demersurile imediat după congresul PNL. Inițial, data era 20 aprilie, am discutat cu premierul Ucrainei, un prieten, și mi-a spus că atunci nu e în țară și am agreat data de 27 aprilie. Și a spus că e important să fiu atunci în Ucraina că va fi o întâlnire importantă, un congres al autorităților locale, era prima discuție în care Zelenski vorbea despre reconstrucția Ucrainei.

Vedem cu toții că au câștgat războiul și vorbesc deja de reconstructie. Am avut o intervenție de 5 – 6 minute și va fi disponibilă azi. Au vorbit și Ursula von der Leyen și Charles Michel.

În discuție au fost prezentate efectele devastatoare. Impactul e de 600 miliarde. Ca o coincidență, atât are rezerve Federatia Rusă. Cred că Rusia trebuie să plătească”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta l-a contrazis pe Marcel Ciolacu, președintele PSD, și a spus că nu a fost sunat de acesta în legătură cu vizitele lor la Kiev: „Am aflat de la partea ucraineană” că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă vor merge înainte în Ucraina.

Ce a vorbit Cîțu cu liderii ucraineni

„În vizita pe care am făcut-o nu există angajamente în ceea ce privește Executivul. Pe partea de Parlament, vrem o colaborare cât mai bună. În România sunt refugiați ucraineni. Dacă e nevoie, am cerut să se schimbe legislația pentru ca aceștia să poată lucra.

În procesul de aderare la UE, dacă sunt legislații ce trebuie modificate, îi putem ajuta să navigeze prin hățișul birocratic, pentru că noi am trecut prin asta.

Orice efort, chiar dacă include și armanent, nu trebuie irosit.

Administrația din Ucraina și președintele Zelenski se uită cu optimism și discută despre reconstrucția Ucrainei și au avansat termene foarte ambițioase. Vorbim de 90 miliarde de euro, de exemplu, infstrasctură pe care vor s-o refacă în doi ani”, a mai declarat Florin Cîțu.