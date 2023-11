Florin Cîțu: Mesaj dublu din partea PNL în ceea ce privește pensiile. O schimbare cu 180 de grade a conducerii restrânse a partidului, poate o decizie chiar unilaterală de a susține proiectul (VIDEO)

Senatorul Florin Cîțu, fostul președinte al PNL, reclamă că partidul a avut un mesaj dublu în ceea ce privește pensiile.

„Am văzut o schimbare cu 180 de grade a conducerii partidului, conducerea restrânsă, pentru că nu a fost o decizie în partid, poate o decizie chiar unilaterală de a susține proiectul de lege și de a merge mai departe”, a spus fostul premier, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai și Luiza Cergan.

Florin Cîțu, pe B1 TV: Mesaj dublu din partea PNL în ceea ce privește pensiile

Fostul președinte al PNL spune că partidul a avut „un mesaj dublu” cu privire la noua lege a pensiilor.

„În ceea ce privește pensiile, eu am văzut, din păcate, un mesaj dublu din partea PNL. A fost un mesaj bun în prima parte a zilei, cred că vineri, în care am spus foarte clar că acest proiect de lege nu poate să fie aprobat în această formă pentru că țintele de deficit vor fi depășite în perioada următoare, dar după aceea am văzut o schimbare cu 180 de grade a conducerii partidului, conducerea restrânsă, pentru că nu a fost o decizie în partid, poate o decizie chiar unilaterală de a susține proiectul de lege și de a merge mai departe”, a declarat Florin Cîțu.

„E greu pentru români să înțeleagă de fapt care este mesajul PNL. De aceea, am venit cu acel mesaj și am spus foarte clar că în această formă proiectul de lege nu poate să fie votat – și sunt mai multe elemente, în primul rând că nu se respectă PNRR, în al doilea rând, pe partea de sustenabilitate, și, în al doilea rând, bineînțeles, că depășim, după ce anul acesta bugetul a fost făcut vraiște de socialiști, vedem că ultimele două luni de zile nu mai au bani nici să treacă strada și au oprit toate cheltuielile”, a adăugat senatorul liberal.

„Eu știu că Ministerul Finanțelor, cel care au aprobat bugetul, era de la PSD, știu că măsurile care au fost introduse anul acesta au fost propuse de PSD, și taxe, și acele pomeni electorale, și mai știu că premierul Ciolacu e cel care a venit acum cu mai multe taxe pentru anul viitor și a oprit toate cheltuielile de la buget în ultimele două luni de zile, situație de faliment fără precedent, vă spun, în ultimii 30 de ani de zile”, a mai spus Florin Cîțu.