Florin Cîțu: Noi am votat pentru premier PNL, nu am spus niciun nume. E o listă întreagă de persoane de la PSD pe care eu și mulți români nu le-am accepta ca prim-ministru, dar nu despre asta e vorba. Vreau să deblocăm situația (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele PNL, a explicat că liberalii au votat marți seară pentru a nominaliza un premier PNL și că nu au stabilit vreun nume în acest sens. El s-a arătat de părere că discuțiile despre persoane sunt sterile în acest moment și că important este să fie depășit cât mai repede impasul de pe scena politică.

Florin Cîțu: „Vom vedea care o să fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun nume aseară la vot”

„Noi am votat – premier PNL, nu am spus niciun nume. Noi am spus foarte clar – premier PNL. Vom vedea care o să fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun nume aseară la vot”, a explicat liderul liberalilor.

Referitor la faptul opoziția PSD față de posibilitatea ca el să rămână premier, Florin Cîțu a declarat: „Am auzit și eu acest argument (privind demiterea prin moțiune, n.r.), mi se pare bizar pentru că, în primul rând, o moțiune de cenzură împotriva unei singure persoane e neconstituțională și atunci eu cred că PSD vor ca niciunul din membrii Guvernului să fie în viitorul Guvern, nu prea înțeleg lucrurile acestea. Am auzit acel argument, mi se pare că ne ducem într-o direcție greșită când vorbim despre persoane pentru că eu nu vreau ca după această declarație să vin în Partidul Național Liberal și după aceea să înceapă colegii mei să spună x, y, z de la PSD nu pot să fie în Guvern. Până la urmă, noi suntem partidul care am venit și am flexibilizat acest mandat, la început, am avut o altă propunere de premier. Noi am înțeles, vrem să mergem mai departe”.

„În BEX-ul de aseară s-a decis ca Partidul Național Liberal să fie de acord cu un sistem al premierilor prin rotație, cu primul premier de la PNL, altceva nu s-a decis”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat dacă există persoane de la PSD pe care PNL nu le-ar accepta pentru funcția de prim-ministru, el a explicat: „Vă dați seama că e o listă întreagă de persoane, dar nu numai eu, e vorba de români… Eu cred că sunt foarte mulți români care ar veni cu o listă întreagă, dar nu despre asta este vorba. Așa am spus de fiecare dată și când discutam cu cei de la USR, că dacă vorbim despre persoane, după aceea intrăm într-o discuție care nu are sens. (…) Sunt tot felul de discuții, nu vreau să intrăm în asta. Vreau să deblocăm situația, vreau să avem un Guvern cât mai repede. Trebuie să ne întâlnim astăzi să vedem care este soluția de compromis. Partidul Național Liberal a făcut un compromis când a zis că merge în direcția PSD, că va face o coaliție de guvernare cu PSD. Cred că am colegi în partid care vor să mai facem câteva compromisuri doar să mergem mai departe”.