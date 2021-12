Florin Cîțu: Opinia mea e că o variantă nouă de proiect va întârzia implementarea certificatului vede. Sper să treacă rapid prin Parlament și să nu fie doar o strategie de a întârzia lucrurile (VIDEO)

O nouă variantă a proiectului privind obligativitatea certificatului verde va întârzia implementarea efectivă, a declarat președintele PNL, Florin Cîțu, miercuri, în contextul în care ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, ar urma să prezinte în coaliție o nouă versiune de proiect.

Actualul proiect pentru obligativitatea certificatului verde la locul de muncă a fost respins de Senat pe 27 octombrie, iar în prezent se află la Camera Deputaților.

Florin Cîțu (PNL), despre proiectul privind obligativitatea certificatului verde

Președintele PNL spune că noul proiect încă nu a fost prezentat la nivelul coaliției. De altfel, omologul său de la PSD, Marcel Ciolacu, spunea marți seară că ministrul Alexandru Rafila încă nu l-a finalizat.

„Îl așteptăm, încă nu a venit, nu l-am văzut. Așteptăm să vină (ministrul Sănătății, Alexandru Rafila) la coaliție cu această variantă. Eu v-am spus, opinia mea personală este că o variantă nouă va întârzia implementarea certificatului verde. Sper să mă înșel, sper să n-am dreptate, sper să fie o variantă care să treacă imediat prin Parlament, dar experiența mea din ultimii ani din Parlamentul României îmi spune că s-ar putea să nu treacă foarte rapid”, a declarat Florin Cîțu.

Liberalul speră „să nu fie doar o strategie de a întârzia lucrurile”.

„Repet, așteptăm varianta, sper să fie optimă, să treacă imediat prin Parlament și să rezolvăm această problemă pentru că am arătat că în momentul când am introdus proiectul de lege în Parlamentul României a crescut rata de vaccinare, am depășit 7 milioane de persoane vaccinate. În momentul în care acel proiect nu a fost susținut – din păcate, nu a fost susținut de actualii noștri parteneri de coaliție – rata de vaccinare a scăzut. Eu sper să vină cât mai repede cu această propunere și să nu fie doar o strategie de a întârzia lucrurile”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat dacă ar trebui să intrăm în noul an cu obligativitatea certificatului verde la locul de muncă, el a adăugat: „Eu așa speram, că o să avem această lege deja trecută și să fie deja aprobată și promulgată până acum”.