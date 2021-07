Florin Cîțu: OUG privind normele de intervenție imediată pentru specia de urs brun, aprobată. Ministerul Mediului trebuie să vină cu strategia de control al populației de urși pe termen lung (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat, la finalul ședinței de guvern de miercuri, că a fost aprobată ordonanța de urgență privind aprobarea normelor de intervenție imediată pentru specia de urs brun. Chiar și așa, spune primul-ministru, aceasta este soluție pe termen scurt, astfel că este responsabilitatea Ministerului Mediului să vină cu o strategie de control al populației de urși pe termen lung.

Florin Cîțu, despre populația de urși și OUG privind intervenția imediată

„Tot în ședința de guvern de astăzi a fost aprobată o ordonanță de urgență cu privire la aprobarea normelor de intervenție imediată pentru specia de urs brun. În ședința de guvern am transmis, dincolo de acest act normativ, nevoia unei strategii prin care să controlăm populația de urși. Această ordonanță este o măsură care vine pentru a rezolva o problemă pe termen scurt, dar este responsabilitatea Ministerului Mediului să vină cu această strategie de control al populației pe urși pe termen lung și înțeleg de la domnul secretar de stat că avem deja un proiect și am putea avea această strategie implementată și cu măsuri în cel mult un an de zile”, a declarat Florin Cîțu, miercuri, la Palatul Victoria.

În același briefing de presă, premierul a anunțat și aprobarea unei hotărâri de Guvern pentru alocarea a 148,7 milioane de lei către 17 județe afectate de inundații și alunecări de teren.

„Astăzi, în ședința de Guvern, a fost aprobată o hotărâre de Guvern pe care o va detalia domnul ministrul Cseke Attila (de la Ministerul Dezvoltării, n.r.), prin care s-au acordat 148,7 milioane de lei din Fondul de intervenții pentru 17 județe afectate de inundații și alunecări de teren. Banii sunt destinați reparării drumurilor județene, comunale, podurilor, podețelor și digurilor. Este vorba de județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare, Tulcea, Vrancea. Este vorba de 1.085 de obiective și 243 de UAT-uri”, a spus liberalul.