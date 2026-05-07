Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a discutat despre întoarcerea PNL la guvernare. El a declarat joi seară că liberalii nu mai iau în calcul refacerea coaliției cu PSD și că partidul ar putea reveni la guvernare doar în condițiile în care social-democrații nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară.

Liderul liberal a afirmat, la , că Ilie Bolojan a mers la discuțiile cu președintele Nicușor Dan având mandatul stabilit deja de conducerea PNL.

Cu ce mandat ar fi mers Ilie Bolojan la Cotroceni

Potrivit lui Ciprian Ciucu, poziția oficială a PNL este clară. Partidul merge în opoziție și nu își asumă formarea unui nou Guvern împreună cu PSD.

“Cel mai probabil, pentru că nu am vorbit cu Ilie Bolojan, s-a dus cu mandatul pe care l-a dat PNL. Noi mergem în opoziție, nu ne asumăm formarea unui Guvern”, a menționat Ciprian Ciucu.

Acesta a amintit că liberalii au avertizat în repetate rânduri că nu vor mai colabora cu PSD dacă social-democrații vor contribui la căderea Executivului.

“Noi, în câteva rânduri, am luat decizii politice și rezoluții în care am afirmat că dacă PSD dărâmă Guvernul nu mai facem o altă alianță cu PSD. Am avertizat asta. Nimeni nu a ținut cont, au mers mai departe, nimeni nu a făcut nimic să preîntâmpine criza politică”, a mai spus Ciucu.

Întoarcerea PNL la guvernare: În ce condiții ar reveni

Ciprian Ciucu a explicat că liberalii ar putea accepta revenirea la Palatul Victoria doar într-un scenariu în care nu reușește să construiască o majoritate și refuză să își asume guvernarea.

“Noi nu ne mai asumăm o guvernare cu PSD. Cine a creat criza si a creat această majoritate care a dărâmat Guvernul, aceasta este responsabilă să formeze un nou Guvern. În cazul în care ei refuză să formeze un nou guvern fără PNL, în această situație, spunând că nu își asumă această responsabilitate, noi putem în condițiile unui guvern minoritar să o asumăm. Aceasta este condiția ca PNL să se întoarcă la guvernare”, a mai explicat Ciucu.

Liderul liberal a subliniat că actuala coaliție și-ar fi „epuizat toate resursele de încredere” și a acuzat PSD de atacuri constante la adresa lui Ilie Bolojan.

“Da, dar nu în această coaliție care și-a epuizat toate resursele de încredere. Aici vorbim de atacuri sistematice planificate, asumate strategic pe care PSD le-a făcut în ultimele luni. Nu vorbim că s-au supărat de la ceva. Ilie Bolojan a fost atacat pe toate părțile planificat”, a mai adăugat el.

Ce spune Ciprian Ciucu despre un posibil guvern PSD

Întrebat despre varianta unui guvern minoritar format din PSD alături de UDMR și grupul minorităților naționale, Ciprian Ciucu a spus că un asemenea scenariu este posibil, însă nu a precizat dacă PNL ar susține în Parlament o astfel de formulă.

“Nu am un mandat. În cazul acesta, în care agreăm, pentru că e mai bine un guvern minoritar decât niciun guvern. Dacă PSD nu își asumă acest guvern minoritar, îl poate asuma invers în oglindă PNL”.

Întoarcerea PNL la guvernare: Cine ar putea conduce un eventual guvern minoritar

Prim-vicepreședintele PNL consideră că viitorul premier trebuie să fie politicianul cu cel mai ridicat nivel de încredere în rândul populației.

“Lumea îți iese în stradă automat, dacă nu ai 10-15%. Trebuie sa căutăm cea mai credibilă persoană din acest angrenaj politic. Poate fi Ilie Bolojan? Eu zic că da. Poate fi altul? Rămâne de văzut”, a mai completat Ciucu.

Întrebat dacă Cătălin Predoiu ar putea conduce un eventual guvern minoritar format în jurul PNL, USR și UDMR, Ciprian Ciucu a evitat să îi critice candidatura, însă a sugerat că nivelul de încredere publică de care beneficiază acesta este mai redus decât cel al lui Ilie Bolojan.

„Despre colegii mei voi vorbi întotdeauna doar de bine. Mai ales că față de domnul Predoiu am o considerație specială pentru că am colaborat cu dânsul în 2016. Am rămas în relații mai mult decât decente, chiar bune. Este un ministru competent, este un ministru cu multă, multă experiență. Acum ar trebui să vedem dacă are acest grad de încredere de care am vorbit mai devreme. Politicienii pot fi măsurați. Permiteți-mi să emit ipoteza că nu are nivelul de încredere de care se bucură Ilie Bolojan”, a mai explicat Ciucu.