Bonnie Tyler, internată de urgență în Portugalia. Artista se află în comă indusă. Cum s-a agravat starea artistei în ultimele zile

Iulia Petcu
07 mai 2026, 21:40
sursa foto: Facebook/Bonnie Tyler
Vești îngrijorătoare vin din Portugalia despre una dintre cele mai recognoscibile voci ale muzicii internaționale. Bonnie Tyler, artista care a marcat anii ’80 cu piese devenite clasice, se află internată într-un spital din Faro, iar presa britanică și portugheză scrie că starea ei s-ar fi complicat în ultimele zile.

Ce s-a întâmplat cu Bonnie Tyler în Portugalia

Potrivit publicației britanice The Sun, Bonnie Tyler a fost transportată de urgență la spital pe 30 aprilie, după ce medicii au descoperit o perforație intestinală care necesita intervenție rapidă. Artista, celebră pentru hitul „Total Eclipse of the Heart” din 1983, se afla în Portugalia, țară în care deține o proprietate și unde petrece frecvent perioade lungi din an.

După operație, primele informații păreau încurajatoare, iar echipa artistei a transmis că procedura medicală a decurs fără complicații majore. Un purtător de cuvânt a oferit atunci un mesaj menit să liniștească fanii.

„Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată în spitalul din Faro, Portugalia, unde deține o locuință, pentru o intervenție chirurgicală de urgență la nivel intestinal. Operația a decurs bine și acum se recuperează”, relatează Mirror.

Cum s-a agravat starea artistei în ultimele zile

Presa portugheză a relatat însă că evoluția medicală nu a rămas stabilă, iar medicii au decis mutarea artistei din secția de îngrijire intermediară către terapie intensivă. Informațiile publicate ulterior vorbesc inclusiv despre o comă indusă medical.

„Bonnie Tyler se află în comă indusă după mai multe zile petrecute în spitalul din Faro, în urma unei operații intestinale”, scrie cotidianul portughez Correio da Manhã, potrivit Libertatea.

Potrivit acelorași surse, echipa medicală monitorizează permanent situația, însă medicii nu pot anticipa cu exactitate cum va evolua starea artistei în următoarele ore.

Ce spunea Bonnie Tyler despre carieră chiar în acest an

Vestea i-a surprins pe mulți dintre admiratorii artistei, mai ales că Bonnie Tyler vorbea recent despre energie, sănătate și planurile ei de a rămâne activă pe scenă.

„Sunt destul de în formă pentru vârsta mea, slavă Domnului. Și nu am de gând să mă retrag vreodată. Mă uit la Tom Jones. Este incredibil. Vocea lui este la fel de puternică precum a fost întotdeauna — și are zece ani mai mult decât mine”.

