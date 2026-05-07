Acasa » Politică » Ciucu vorbește despre varianta Predoiu premier și îl ironizează pe Grindeanu: „A mai fost dat afară de la guvernare de către PSD”

Ana Maria
07 mai 2026, 21:17
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ar putea Cătălin Predoiu să fie viitorul premier? Ce spune Ciprian Ciucu
  2. Ar putea PNL să voteze un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?
  3. Ce a spus liderul PNL despre Sorin Grindeanu

Ar putea Cătălin Predoiu să fie viitorul premier?? Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a vorbit joi seară despre posibilele formule de guvernare discutate după căderea Cabinetului Bolojan și a comentat atât varianta unui Executiv minoritar condus de PNL, cât și posibilitatea unui guvern PSD-UDMR în frunte cu Sorin Grindeanu.

Liderul liberal a făcut referire și la scenariul în care Cătălin Predoiu ar putea ajunge premier, însă a sugerat că acesta nu are același nivel de încredere publică precum Ilie Bolojan, potrivit Antena 3 CNN.

Ar putea Cătălin Predoiu să fie viitorul premier? Ce spune Ciprian Ciucu

Întrebat dacă ministrul de Interne ar putea conduce un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, Ciprian Ciucu a evitat un răspuns direct, însă a subliniat diferența de imagine și încredere dintre Predoiu și Ilie Bolojan.

Față de domnul Predoiu am o considerație specială, pentru că am colaborat cu dânsul în 2016, am rămas în relații mai mult decât decente, chiar bune. Cătălin Predoiu este un ministru competent, este un ministru cu multă, multă experiență. A fost și premier interimar de multe ori. Acum ar trebui să vedem dacă colegul meu Cătălin Predoiu are acest grad sau nivel de încredere despre care am vorbit mai devreme. Politicienii pot fi măsurați prin sondaje de opinie, sunt instrumente științifice. Dar permiteți-mi să lansez ipoteza că nu are nivelul de încredere de care se bucură domnul președinte Ilie Bolojan”, a declarat Ciucu.

Liderul liberal a insistat în ultimele zile asupra ideii că viitorul premier trebuie să fie o persoană care beneficiază de susținere și credibilitate în rândul populației.

Ar putea PNL să voteze un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?

Ciprian Ciucu a comentat și scenariul unui guvern minoritar PSD-UDMR, cu Sorin Grindeanu în funcția de premier.

Acesta a precizat că vorbește în nume personal și fără un mandat oficial din partea partidului, însă a admis că liberalii ar putea susține în Parlament o astfel de formulă dacă aceasta va rezulta în urma negocierilor de la Cotroceni.

Dacă mergem la Cotroceni și domnul președinte Nicușor Dan, un foarte bun mediator, de altfel, ne spune că România are nevoie de un guvern votat, aceasta este propunerea PSD, iar Partidul Național Liberal agreează să voteze propunerea PSD, oricare ar fi aceea – în această ipoteză ar putea să fie votat acel guvern minoritar”, a mai spus Ciucu.

Ce a spus liderul PNL despre Sorin Grindeanu

Prim-vicepreședintele liberalilor a afirmat că PNL nu intenționează să stabilească cine trebuie să fie premier din partea PSD.

În același timp, Ciucu a făcut și o remarcă ironică la adresa lui Grindeanu, amintind episodul în care acesta a fost îndepărtat de propriul partid din funcția de premier.

Eu, personal, aș vrea să-l văd măcar câteva luni, că a mai fost dat afară de la guvernare de către PSD.”, a spus Ciucu.

