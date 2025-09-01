B1 Inregistrari!
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale / Reforma administrației locale a fost amânată

George Lupu
01 sept. 2025, 08:36
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale / Reforma administrației locale a fost amânată
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul condus de Ilie Bolojan își asumă luni, 1 septembrie, la ora 19.00, răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, destinat reducerii deficitului bugetar. Din acest pachet lipsește însă reforma administrației publice, blocată în urma divergențelor din coaliție.

Cuprins

  • Care sunt proiectele de lege pentru care Guvernul își asumă răspunderea
  • De ce a fost amânată reforma administrației locale

Care sunt proiectele de lege pentru care Guvernul își asumă răspunderea

Înaintea ședinței solemne din Parlament, partidele din coaliție se reunesc la prânz pentru a discuta și depune eventualele amendamente, urmând ca la ora 16.00 Guvernul să decidă dacă le adoptă.

Premierul Bolojan va prezenta Legislativului doar cinci proiecte de lege din pachetul 2 de reforme:

Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice;

Legea pensiilor de serviciu ale magistraților;

Legea reformei în sănătate;

Legea guvernanței corporative a întreprinderilor publice;

Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Măsurile sunt motivate de necesitatea reducerii cheltuielilor statului, în condițiile în care România a înregistrat anul trecut cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% din PIB.

De ce a fost amânată reforma administrației locale

Decizia de a amâna reforma administrației a fost luată după ce, duminică, 31 august, discuțiile din coaliție s-au blocat.

Potrivit surselor Libertatea, PSD s-a opus proiectului susținut de PNL, ceea ce a dus la întreruperea negocierilor de către premier, care a închis ședința după aproape cinci ore de dezbateri. Drept urmare, ședința de Guvern programată pentru aceeași zi nu a mai avut loc.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că proiectul de lege privind reducerea posturilor în administrația publică locală a fost scos de pe ordinea de zi, a ședinței de Guvern. Astfel, au fost adoptate doar 5 din cele 6 pachete.

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, majorând procentul de reducere a posturilor din primării de la 20% la 25%.

Din cauza tăierilor, angajații din primării au anunțat că intră în grevă.

Proiectul prevede 40.000 de concedieri, din administrație, inclusiv de la cabinetele demnitarilor și din cadrul poliției locale.

