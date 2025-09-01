Guvernul condus de Ilie Bolojan își asumă luni, 1 septembrie, la ora 19.00, răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, destinat reducerii deficitului bugetar. Din acest pachet lipsește însă reforma administrației publice, blocată în urma divergențelor din coaliție.

Care sunt proiectele de lege pentru care Guvernul își asumă răspunderea

De ce a fost amânată reforma administrației locale

Înaintea ședinței solemne din Parlament, partidele din coaliție se reunesc la prânz pentru a discuta și depune eventualele , urmând ca la ora 16.00 Guvernul să decidă dacă le adoptă.

Premierul Bolojan va prezenta Legislativului doar cinci proiecte de lege din pachetul 2 de reforme:

Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice;

Legea pensiilor de serviciu ale magistraților;

Legea reformei în sănătate;

Legea guvernanței corporative a întreprinderilor publice;

Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Măsurile sunt motivate de necesitatea reducerii cheltuielilor statului, în condițiile în care România a înregistrat anul trecut cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% din PIB.

De ce a fost amânată reforma administrației locale

Decizia de a amâna reforma administrației a fost luată după ce, duminică, 31 august, discuțiile din coaliție s-au blocat.

Potrivit surselor , PSD s-a opus proiectului susținut de PNL, ceea ce a dus la întreruperea negocierilor de către premier, care a închis ședința după aproape cinci ore de dezbateri. Drept urmare, ședința de Guvern programată pentru aceeași zi nu a mai avut loc.

Premierul Ilie Bolojan vineri că proiectul de lege privind reducerea posturilor în administrația publică locală a fost scos de pe ordinea de zi, a ședinței de Guvern. Astfel, au fost adoptate doar 5 din cele 6 pachete.

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, majorând procentul de reducere a posturilor din primării de la 20% la 25%.

Din cauza tăierilor, angajații din primării au anunțat că intră în grevă.

Proiectul prevede 40.000 de concedieri, din administrație, inclusiv de la cabinetele demnitarilor și din cadrul poliției locale.