Gabriela Firea: Am muncit trei ani și jumătate la proiectul pentru a recâștiga Primăria Capitalei / Nu sunt omul care să nu pornească din nou de la zero / Nu am ca obiectiv să candidez la președinția PSD și nici a țării (VIDEO)

Gabriela Firea, desemnată de PSD să candideze la alegerile europarlamentare, a declarat că în ultimii trei ani și jumătate a muncit la proiectul pentru a recâștiga Primăria Capitalei.

Gabriela Firea, despre alegerile din 2024

„Am avut un proiect împreună cu toți colegii mei de la București pentru a recâștiga Primăria Capitalei. Am muncit trei ani și jumătate la acest proiect administrativ, cu soluții concrete pentru București. Ne-am pregătit. Decizia politică luată de coaliție o respectăm și, de aici înainte, nu mai este loc de alte comentarii cu privire la ceea ce ne-am dorit noi anterior și campania pe care am făcut-o noi anterior acestei decizii politice”, a declarat Gabriela Firea, președintă a PSD București și fost primar general.

Întrebată despre decizia Ramonei Chiriac de a nu mai candida la alegerile europarlamentare, Gabriela Firea a spus: „A avut o discuție doar cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu (…), fără a se anunța motivul. Doar ne-a transmis dorința domniei sale de a rămâne în postura în care se află acum și că are alte proiecte. Nu ni s-au dat nouă detalii. Nu aș vrea să fiu înțeleasă greșit”.

Totodată, întrebată cum vede candidatura la europarlamentare, având în vedere că va petrece mai puțin timp pe plan intern, liderul PSD București a afirmat: „Și când lucram în presă am ajuns la un anumit nivel profesional și s-au luat anumite decizii redacționale în care a trebuit să ajung din nou la munca de pe teren, și nu mi s-a părut o degradare, chiar dacă în acele momente poate am considerat că sunt nedreptățită. M-am dus din nou pe teren și mi-am făcut treaba, cu pasiune pentru meseria de jurnalist, și am ajuns din nou în fruntea acelor redacții. Nu sunt omul care să nu pornească din nou de la zero, sau, mă rog, aproape, nu e chiar un zero”.

Gabriela Firea: Nu am ca obiectiv să candidez la președinția PSD și nici a țării

Întrebată dacă va ajunge în fruntea PSD, social-democrata a spus: „Nu, pentru că nu mi-am dorit și nu îmi doresc, nu am ca obiectiv nici să candideze vreodată la președinția partidului și nici a țării. Au fost speculații îndreptate împotriva mea”.