George Simion (AUR) spune că nu are card, că-și ia indemnizația cash de la Parlament și că şi-a certat soţia deoarece a făcut credit pentru casă

George Simion, liderul AUR, a declarat, marți, că el nu are card bancar, iar salariul de parlamentar și-l ia de la casierie. El a mai afirmat că nu are card deoarece „nu aş vrea ca cineva care are acces la acele date să ştie pe unde am mers eu”.

Simion a mai susținut că şi-a certat soţia deoarece a făcut credit pentru casă, iar de la 800 a ajuns să plătească 1.500 de lei rata.

Simion explică de ce nu are card bancar

„Nu stau la coadă la casierie, pentru că nu e coadă. Nu aş vrea ca cineva care are acces la acele date să ştie pe unde am mers eu, pentru că este o chestiune de principiu, vreau să văd dacă se pot face plăţi în numerar”, a declarat George Simion la Prima News, potrivit

El a precizat apoi că, de asemenea, toate plățile și le face tot în numerar.

George Simion, certuri cu soția din cauza ratelor la bancă

Președintele AUR a mai afirmat că și-a certat soția pentru că părinţii ei i-au făcut credit să îi cumpere un apartament.

„A renunţat la acel apartament, s-a mutat cu mine, dar a făcut un credit şi sper să şi-l închidă, a vorbit cu părinţii să îl returneze. Plătea 800 de lei la început şi acum plăteşte 1.500 de lei, şi în postura ei sunt sute de mii de oameni care şi-au luat case, pe care nu îi apără nimeni, pentru că în România nu dictează premierul şi preşedintele, ci băncile şi cazinourile”, a declarat Simion.

Totodată, el a catalogat ca fiind „absolut grețos” faptul că băncile au încercat deși deja au profituri uriașe.

Declarațiile lui George Simion amintesc de liderul PSD Mihai Tudose care, de asemenea, în anii trecuți, se lăudase că nu are card. După ce a ajuns europarlamentar, el Recent, Tudose limitării plăților cash: „Lăsaţi-mă să fiu propriul meu arbitru, nu mă obliga să îmi iau o pâine cu card”.