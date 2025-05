George Simion, în interviu pentru Steve Bannon: ”I-am zdrobit pe globaliști, aici, în România”

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale a declarat, într-un interviu pentru Steve Bannon, că ”i-a zdrobit pe globaliști în România”, potrivit .

George Simion a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale după ce a obținut duminică 40,97% din voturile românilor.

”I-am zdrobit pe globaliști, aici, în România. Am câștigat, am avut 40% din voturi, iar oponentul meu a avut doar 20% din voturi.

Este primarul Bucureștiului. Cum ți-am zis la Washington, o să avem alegeri în România și Polonia pentru președinție. Eu și Karol Navrocki suntem candidații MAGA.

Românii iubesc poporul american, libertatea și pe președintele Donald Trump, am câștigat în mare stil ieri și același lucru se va întâmpla în Polonia și cu prietenul nostru Karol Nawrocki”, a declarat, între altele Simion la Bannon.

Fostul strateg al lui Trump a publicat înregistrarea video de un minut pe X, cu un citat din Simion și tagul acestuia.

GEORGE SIMION: We totally bashed the globalists here in Romania.

— Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom)