Acasa » Politică » George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”

Adrian Teampău
01 nov. 2025, 23:09
Sursa foto: Inquam Photos / Ilona Andrei
George Simion a fost ironizat de Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei, pe care șeful AUR l-a transformat într-o țintă a bullyng-ului. Fostul membru al guvernului a comentat cererea politicianului populist de a primi protecție SPP.

George Simion, subiectul ironiilor lui Virgil Popescu

Fostul ministru al Energiei a comentat, într-o notă ironică, declarațiile de autovictimizare ale politicianului AUR. George Simion a cerut protecție SPP pentru a se „evita un asasinat”. El a reacționat astfel după ce sediul AUR a fost vandalizat cu vopsea. Pus în umbră de scandalurile coaliției de guvernare, politicianul populist a folosit incidentul ca să atragă atenția asupra sa.

A primit replica din partea victimei sale, pe care a hărțjuit-o în mai multe rânduri. Virgil Popescu a ținut să-i amintească acest lucru, într-o postare pe Facebook.

„Simioane, unde ți-a pierit curajul? Când m-ai agresat în Parlament și ai intrat cu forța în Ministerul Energiei, nu ți-a fost teamă. Când ai ajuns la Severin și ai urlat că vii peste mine acasă, erai mare viteaz. Când veneam de la nunta fiicei mele și mi-ai făcut scandal în aeroportul din Viena, nu ți-a fost jenă. Țipai, împingeai și pozai în «vocea poporului»”, i-a transmis Virgil Popescu.

Șeful AUR, victima propriilor acțiuni

Fostul ministru i-a tranmis că, acum, a venit rândul lui să ceară protecție, plângându-se ca un „adevărat bărbat” pentru viața sa. Virgil Popescu îi transmite lui George Simion că ceea ce i se întâmplă reprezintă consecința propriilor sale acțiuni și a politicii de agresivitate pe care o promovează.

„Astăzi, ceri protecția statului, invoci «amenințări cu moartea» și te plângi că ești discriminat. Situația ta e un paradox perfect: agresorul strigă «agresorii». După ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului, descoperi acum că ura se întoarce. Ceea ce ți se întâmplă e o consecință directă a propriei tale politici – o profeție autoîmplinită”, a mai scris Popescu.

Virgil Popescu continuă pe același ton ironizându-l pe Simion pentru faptul că se ascunde în spatele SPP, după ce, el și colegii săi, au promovat ura și teama în viața politică. În opinia sa, viața politică românească are nevoie de oameni decenți care știu ce înseamnă respectul față de lege și decența.

„Când erai «bun», Simioane? Când loveai și amenințai, iar susținătorii tăi trimiteau mesaje de moarte familiei mele? Sau acum, când vrei să te ascunzi în spatele SPP-ului și joci rolul victimei? Ai cultivat tensiunea, ai provocat frica și acum te sufoci în fumul scandalului tău. Este o lecție simplă: dacă intri în furtuna pe care ai creat-o, nu te mai poți plânge că te udă ploaia. România nu are nevoie de politicieni care transformă agresivitatea în spectacol și apoi cer protecție de la statul pe care l-au insultat. Are nevoie de oameni care știu ce înseamnă respectul, legea și decența publică”, a mai transmis fostul ministru.

Concluziile lui Virgil Popescu pentru George Simion

Virgil Popescu a tras concluziile, la finalul mesajului avertizându-l pe politicianul AUR că ceea ce se petrece acum este o consecință directă a propriei propriei politici. Dacă ar fi avut curaj, a arătat Virgil Popescu, George Simion nu ar fi cerut protecție. El îl compară pe politicianul populist cu Liviu Dragnea care, inventa asasini și se victimiza în fața jurnaliștilor.

„Ceea ce ți se întâmplă e o consecință directă a propriei tale politici – o profeție autoîmplinită. Curajul nu se cere cu escortă. Dar poate că adevărul e altul: nu te mai ascultă nimeni, Simioane – și, precum Dragnea altădată, ai ajuns să-ți inventezi asasini ca să mai simți că exiști”, a scris Popescu.

Șeful AUR, George Simion, a solicitat vineri, 31 octombrie, protecția Serviciului de Pază și Protecție (SPP) după ce sediul partidului a fost vandalizat cu vopsea. El a exagerat incidentul spunând că se simte amenințat și că ar putea deveni victima unui asasinat. Sâmbătă, continuând în aceeași linie, ca să pară că temerile sale sunt luate în serios, a anunțat că a primit pază SPP. În realitate, conform legii, șefii de partide au dreptul la protecția serviciului.

