George Simion, mesaj din SUA. Liderul AUR, care susține că se află în Statele Unite ale Americii, mai exact la Capitol Hill, afirmă că urmează să aibă întâlniri cu mai mulți congresmeni americani. Informația a fost făcută publică chiar de Simion, printr-o postare pe Facebook.

În mesajul său, liderul AUR a publicat o imagine cu un presupus „raport” referitor la o așa-zisă „lovitură de stat din România”, lansând și un mesaj cu tentă de avertisment: „Acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți pe fază”.

George Simion, mesaj din SUA. Cu cine s-ar întâlni liderul AUR

Potrivit , George Simion s-ar afla în Statele Unite prin intermediul unei . Aceleași surse citate de G4Media susțin că liderul AUR ar urma să aibă întâlniri cu mai mulți politicieni republicani.

Demersul lui Simion vine într-un context internațional tensionat și ridică semne de întrebare privind scopul real al vizitei și mesajele transmise oficialilor americani.

De ce apare acest demers într-un moment tensionat între SUA și Uniunea Europeană

Acțiunea liderului AUR se suprapune peste o perioadă marcată de tensiuni tot mai evidente între administrația prezidențială a Statelor Unite și Uniunea Europeană. Recent, Parlamentul European a anunțat suspendarea procesului de ratificare a acordului comercial UE–SUA, semnat în luna iulie a anului trecut.

Decizia vine ca reacție la presiunile exercitate de fostul președinte american Donald Trump asupra mai multor state membre ale Uniunii Europene, Danemarca, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda, în contextul disputelor legate de Groenlanda.

Ce consecințe economice ar putea avea conflictul UE–SUA

În replică la decizia Parlamentului European, Statele Unite au amenințat cu introducerea unor suprataxe vamale. Măsura ar putea afecta nu doar statele membre UE, ci și țări din afara Uniunii, precum Norvegia și Marea Britanie.

Acordul comercial negociat anul trecut prevedea taxe vamale de 15% pentru exporturile europene către SUA și eliminarea taxelor pentru exporturile americane către Uniunea Europeană. Suspendarea discuțiilor în Parlamentul European blochează însă ratificarea și, implicit, aplicarea acordului.

George Simion, mesaj din SUA. Ce miză politică are în acest context

Mesajele transmise de George Simion în SUA, inclusiv referirile la o presupusă „lovitură de stat” în România, apar într-un context geopolitic sensibil și pot avea ecouri atât pe plan intern, cât și extern. Rămâne de văzut dacă demersul liderului AUR va produce reacții oficiale din partea congresmenilor americani sau a autorităților române.