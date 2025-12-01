B1 Inregistrari!
George Simion s-a certat cu jandarmii la Alba Iulia, iar Călin Georgescu ar fi cerut să plece de la miting. Unde a ajuns acum liderul suveranist

Ana Maria
01 dec. 2025, 10:55
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Călin Georgescu și George Simion se află la Alba Iulia, de Ziua Națională a României. Cei doi au organizat manifestații diferite. Potrivit primarului din Alba Iulia, organizatorii mitingului lui Georgescu au cerut autorizație separată față de cea a lui Simion.

George Simion s-a certat cu jandarmii.

„Ne plimbă Jandarmeria prin șanțurile cetății ca să nu ajungem la Catedrală, nu respectă niște reguli minime”, a spus Simion.

„Avem un marș autorizat și aveam un plan”, a mai adăugat el.

„Ne-au spus să ne întoarcem”, a mai precizat liderul AUR, potrivit Antena 3 CNN.

Călin Georgescu și George Simion, la Alba Iulia. Cum răspunde Jandarmeria la acuzațiile lui Simion

Reprezentanții Jandarmeriei Române au calificat declarațiile lui Simion drept o „dezinfomare”:

„Aceste lucruri au fost stabilite în protocolul avizat și de comisia care a avizat traseul.

E obligația organizatorului să meargă în funcție de traseul stabilit și agreat.

Nu Jandarmeria se ocupă de traseu și de organizarea participanților.

Nu era trecut în protocol ca cele două manifestații să se întâlnească. Nu jandarmeria conduce coloana de manifestanți. Legea adunărilor publice spune că e exclus ca două manifestații publice să se desfășoare pe același itinerariu.”, a explicat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Marius Militaru.

Unde s-a dus Călin Georgescu

Călin Georgescu ar fi cerut să plece de la Alba Iulia.

Susținătorii lui George Simion s-au întâlnit, la un moment dat, cu cei ai lui Călin Georgescu. Aceștia au strigat „Unitate națională”, dar și „Călin Georgescu președinte”.

Potrivit Antena 3 CNN, Georgescu ar fi cerut  să plece de la Alba Iulia și ar fi fost scos de bodyguarzi din mulțime.

Redăm, mai jos, discursul delirant rostit de Georgescu în fața susținătorilot:

„România trebuie să devină din nou o istorie nouă.

Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă doar să bifeze o anumită zi, când fiecare zi ar trebui să fie Ziua Națională.

Sufletul românesc nu este de vânzare.

Suntem datori să păstrăm vie clipa în care națiunea română a stat dreaptă în fața istoriei.

Să ne luăm soarta în propriile mâini. Luptați să deveniți conștienți.

Nu reforma politică salvează țara, ci familia creștină, iubirea de aproape și Iisus.

Vă chem azi la cea mai mare luptă de până acum. Lupta cu dușmanii interiori. Cu frica care este mai mare decât libertatea. Cu așteptarea salvatorului extern care este cea mai parsivă formă de sclavie. Cu iluzia binelui, zona în care ne aflăm astăzi. Aceștia sunt dușmanii României. Viitorul țării noastre este doar în interiorul ei. Renașterea interioară ne stă la îndemână.

Poate se întreabă cineva. Eu respect toți partenerii din Europa, dar nu voi construi viitorul țării mele după voia lor”, a spus Călin Georgescu.

