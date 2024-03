Gîdei (PSD), despre Tiktok: Mi se pare că sunt părtinitori. Fac un filmuleț și spun că, până pe 10 aprilie, românii pot să-și facă viză de flotant, să voteze unde vor. Mi-au apărut buluc de comentarii “noi votăm cu S.O.S.” (VIDEO)

Deputatul PSD, Laurențiu Gîdei, a vorbit în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre impactul pe care îl au rețelele sociale asupra oamenilor, dar și în ceea ce privește lumea politică.

„Aici vorbim de părtinirea celor de la TikTok”

Gîdei a povestit două întâmplări, care l-au făcut să ajungă la concluzia că -ul este părtinitor.

„Am și eu câteva nelămuriri cu TikTok-ul ăsta, chiar dacă încerc și eu să-l utilizez, pentru că mie mi se pare că sunt părtinitori și nimeni nu-mi poate explica sau răspunde de ce, de exemplu, au fost două clipuri virale atunci când Simion îi dă peste telefon lui Șoșoacă, filmate de mine, puse pe TikTok-ul meu, preluate de toată mass-media din România, mie îmi spun așa ’încălcare a regulilor comunității’ și mi le blochează, în toată presa din România rulează fără niciun fel de problemă.

Adică cu ce am lezat eu pe cineva, că am arătat o chestiune din Parlamentul României? Sau, vă dau un alt exemplu cu TikTok-ul ăsta. Fac un filmuleț și spun că, până pe 10 aprilie, românii pot să-și facă viză de flotant, să voteze acolo unde vor. Nu să voteze pe cineva, să voteze acolo unde vor. Domnule, mi-au apărut buluc de comentarii, „noi votăm cu S.O.S., noi votăm cu Dracu’ Lacu’”, și intram pe profilul ăla, ia să-l văd eu pe omul ăsta. Păi e un profil care nu are nicio postare, care n-are … băi, zic, ăștia pe mine mă vânau, să vadă că eu spun ceva de o chestie care nu avea nicio legătură cu vreun partid sau altul.

Aici vorbim de părtinirea celor de la TikTok.”, a povestit Gîdei.

„E o nebuloasă în tot ceea ce privește social media”

„Și eu am avut pagini blocate de Facebook degeaba, adică e o nebuloasă în tot ceea ce privește social media și este foarte greu de reglementat. Sigur vor trebui, așa cum și europenii și uzitează instrumente astfel încât să stopeze, să oprească o propagandă sau alta, cred că și la nivelul României s-ar impune acest lucru, dar bineînțeles că este o discuție foarte amplă, argumentată foarte solid de specialiști, pentru că eu, ca utilizator, nu pot impune o anumită directivă pe legislație”, a mai precizat deputatul PSD.