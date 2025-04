Gigi Becali a oficializat ruptura cu AUR. Deputatul se consideră trădat de George Simion

Gigi Becali a intrat în conflict cu George Simion după ce a refuzat să se alinieze, asemenea întregului partid , în spatele lui Călin Georgescu. Ruptura s-a amplificat după ce latifundiarul a criticat decizia de a strânge semnături pentru candidatura șefei POT, la prezidențiale.

Patronul FCSB și-a oficializat ruptura cu partidul AUR, pe listele căruia a intrat în Parlament. și-a depus din grupul parlamentar al AUR și urmează să activeze ca deputat neafiliat. Plenul Camerei Deputaţilor urmează să ia act de demisia acestuia din grupul parlamentar AUR.

„Va aduc la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 14 martie 2025, mi-am dat demisia din partidul AUR. În consecinţă, vă rog să luaţi act de retragerea mea din grupul parlamentar AUR, urmând să îmi desfăşor activitatea parlamentară în continuare în calitate de deputat neafiliat”, a transmis Becali în cererea pe care a depus-o la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Gigi Becali a decis să renunțe la calitatea de membru al AUR, fiind nemulţumit de decizia partidului de a strânge semnături pentru Anamaria Gavrilă, pentru a-și putea depune candidatura la alegerile prezidențiale.

Demisia lui Gigi Becali, un personaj cu expunere foarte mare pe mass-media, dat fiind poziția sa de patron al echipei de fotbal FCSB, reprezintă o lovitură pentru George Simion. Este a doua pe care o primește după plecarea europarlamentarului Claudiu Târziu, din partid. Este de așteptat ca parte dintre susținătorii și simpatizanții AUR să se depărteze de politica lui Simion, în acest context.

Becali se consideră trădat de George Simion

Într-o intervenție televizată, la Digi24, Gigi Becali a relatat că George Simion l-a contactat și i-a cerut iertare pentru atitudinea sa. Patronul FCSB a declarat că l-a iertat, însă acest lucru nu va duce și la o reconciliere politică.

„Mi-a zis, nea Gigi, iartă-mă, am greşit. Până miercuri închid telefonul şi nu mai vorbesc cu nimeni, nici pe TikTok, ca să nu fiu ispitit. Asta am vorbit cu George Simion.(..) Eu l-am iertat, dar asta nu înseamnă să ne apucăm acum să mai fim tovarăşi. Adică, eu te iert, dar eu, ca să mai merg la drum cu tine, niciodată în viaţa ta”, a declarat Gigi Becali.

Patronul FCSB se consideră precizat că nu vrea să mai meargă pe acelaşi drum cu un om care a trădat. El a anunţat că până în momentul în care se stabileşte cine intră în turul doi, nu mai discută despre susţinerea nici unui candidat.

„Eu am intrat în partid cu inima curată, am adus 4 sau 5 procente în plus, după care trădarea aţi văzut, discursul lui. E istorie, săracu. M-a trădat partidul, de fapt, pentru că partidul ăsta nu a fost creat, cum zicea Tîrziu, să fie locotenentul lui Georgescu”, a mai arătat Gigi Becali.