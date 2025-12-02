Gigi Becali pariază pe Nicușor Dan: „Va mai lua un mandat”. De ce crede latifundiarul din Pipera că Nicușor e bun

Gigi Becali nu mai are dubii în privința lui Nicușor Dan. Patronul FCSB este convins că șeful statului va stat 10 ani la Cotroceni.

Ce spune Gigi Becali despre Nicușor Dan

Latifundiarul din Pipera l-a lăudat pe Nicușor Dan, după ce președintele a mai rămas în zona Arcului de Triumf, din Capitală, după parada militară, pentru a face poze cu bucureștenii care au asistat la defilare.

În opinia patronului de la FCSB, șeful statului a dat dovadă de smerenie, iar ăsta e un motiv suficient pentru români să îl mai voteze încă o dată pe Nicușor Dan.

„Nicușor Dan nu e vreun mare lider, dar ați văzut cât iubește poporul român smerenia? Românii l-au votat, acum nu îl huiduie nimeni. Vedeți ce bun e poporul român? Iubește smerenia, care e cea mai mare virtute în fața lui Dumnezeu. Nicușor Dan este un om smerit. Va mai lua un mandat. De ce? Pentru că este un om smerit, nu este ca Iohannis. Smerenia biruiește orice. Smerenia lui Nicușor Dan biruiește tot!”, a declarat Becali, la România TV.

Întâlnirea lui Gigi cu Nicușor de la Catedrala Neamului

Nu este prima dată când Becali îl laudă pe Nicușor Dan. Cei doi s-au întâlnit și la sfințirea Catedralei Neamului, iar Becali a povestit că președintele s-a oprit și a dat mâna cu el. Gest care l-a impresionat pe omul de afaceri.

”E om cuminte. Toți îl critică, dar măcar e om cuminte, smerit, liniștit. Eu de asta îl respect. Nu poți să îl compari cu alți președinți. Eu am dat mâna cu el, a zâmbit, foarte cuminte e.

Și să știi ceva: dacă președintele e om cuminte, Dumnezeu poate să ajute țara mai mult decât dacă am avea unul cu tupeu și inteligență, că smerenia bate mândria.”, a afirmat la acea vreme .