Gigi Becali a devenit din nou viral pe TikTok, de data aceasta oferind un sfat tinerilor, la îndemnul unui adolescent care l-a abordat în curtea bisericii.

Adolescentul l-a rugat pe patronul FCSB să dea un sfat de viață, iar acesta a răspuns: „Biserică, credință, Hristos!”.

Gigi Becali, ajutor pentru migranții ajunși la muncă în București

Becali a explicat acum ceva timp și de ce migranților care au ajuns în București să muncească.

„Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de mama lor, mor de foame.

Eu opresc și le dau 100-200 de euro. Cum îi văd negri și filipinezi, ”ia 200 de euro”, ”ia 100 de euro”. Și când mă duc la magazin sau la restaurante: ”Ia 100 de euro!”. Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce religie are. E treaba lui. Eu nu sunt d-ăla extremist. (…)

Eu când îi văd filipinezi sau din Africa, de unde sunt, ”ia 100 de euro, ia 200 de euro”. Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii!”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Ce a pățit Becali după ce a vorbit despre donații

La ceva timp după ce a făcut declarațiile, patronul FCSB a povestit că migranții „și-au dat vorbă între ei”, iar acum ca să primească bani de la el.

„Știi care e treaba? Pe mine nu mă interesează ce sunt ei. Când îi văd mă gândesc: ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici, vai de mama lui. Câștigă și ei 30-40 de euro. Hai să-i dau și eu 200 de euro, se duce și el acasă, se bucură 5-6 oameni din familia lui. Ei vin după mine, că și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau.

Ce contează la mine 500-600 de euro dacă eu iau 30 de milioane de euro într-un an numai din fotbal? Da, deloc nu mă pricep, am distrus echipa și i-am nenorocit și pe suporteri”, a mai susținut Gigi Becali, pentru Fanatik.