B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cum a redescoperit Grindeanu românii care au nevoie de PSD chiar odată cu reforma din administrație. Ce jocuri se mai fac în coaliție (VIDEO)

Cum a redescoperit Grindeanu românii care au nevoie de PSD chiar odată cu reforma din administrație. Ce jocuri se mai fac în coaliție (VIDEO)

Adrian A
02 feb. 2026, 16:16
Cum a redescoperit Grindeanu românii care au nevoie de PSD chiar odată cu reforma din administrație. Ce jocuri se mai fac în coaliție (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tătaru
Cuprins
  1. Jocurile lui Grindeanu în coaliție
  2. Și dacă e o înțelegere între PSD și PNL

Sorin Grindeanu devine tot agresiv pe măsură ce se apropie o decizie pe reforma administrativă. Culmea e, că exact acum, când sunt puse la bătaie sinecurile, mai mari sau mai mici, din teritoriu, șeful PSD și-a adus aminte că guvernează pentru români nu împotriva lor și e vocea poporului în coaliție.

Jocurile lui Grindeanu în coaliție

De când a intrat la guvernare să salveze stabilitatea și economia, Grindeanu și oamenii din PSD au votat fără nicio problemă introducerea CASS pentru mame, înghețarea pensiilor și alocațiilor, majorarea TVA, tot felul de majorări de taxe și impozite. Într-un cuvânt, austeritatea.

Nu au tăiat niciun privilegiu și nicio pensie specială. Ba dimpotrivă s-au luptat din răsputeri pentru menținerea privilegiilor. Iar acum, când PSD-ului, ca și PNL-ului le sunt amenințați oamenii din teritoriu, Grindeanu iese la atac și vorbește despre sânge, despre cum nu mai acceptă el nicio tăiere.

Și îi ceartă și pe liberali și pe analiști și pe jurnaliști că încurajează reforma administrativă.

„Nu numai la parteneri m-am referit. Și analiști politici sau economici, chiar și jurnaliști care să susțină această Apocalipsă a tăierilor. Statul trebuie să își reducă cheltuielile, să comaseze instituții care nu își au rostul, dar eu cred că s-a apăsat mai mult decât e cazul în aceste luni, de aceea am venit cu aceste propuneri care încearcă să îmbunătățească viața românilor cu venituri mici.”, a declarat Grindeanu întrebat despre cine vorbea, duminică, la ședința PSD, când a acuzat setea de sânge de la guvernare.

Dar, ca să nu pară că îi ține în brațe pe sinecuriștii din teritoriu, șeful PSD apasă pedala la maximum pe pachetul de relansare economică și despre niște ajutoare pentru cei 5 milioane de români vulnerabili. Atât a numărat PSD-ul, care a avansat și o sumă necesară pentru aceste ajutoare. 3,9 miliarde de lei.

Și dacă e o înțelegere între PSD și PNL

Dar dacă scandalul din coaliție dintre Grindeanu și Bolojan e doar de fațadă. Dacă există o înțelegere ca Ilie Bolojan să taie tot, chiar și din sinecuriștii din teritoriu, și apoi să plece?

Și după plecarea lui să se schimbe lucrurile în coaliție? Pleacă și USR, iar PSD și PNL pun înapoi și sinecuriștii și dau și ajutoarele promise de Grindeanu. Și totul se sparge în capul lui Bolojan și al USR-iștilor. Un sacrificiu asumat de PNL și Bolojan.

Pentru moment, românii vor fi mulțumiți că s-a tăiat ceva și de la stat, alți români vor fi mulțumiți că li s-a dat ceva înapoi, AUR rămâne fără discurs, iar tot ce a fost rău va fi uitat până la alegerile viitoare.

Întrebări care vin pentru că niciodată PSD-ul nu a atacat alt nume din PNL în afară de Ilie Bolojan. Sau nu cu atâta ardoare.

Tags:
Citește și...
Sorin Grindeanu a criticat dur Guvernul: „Târziu, foarte târziu”. Ce a anunțat liderul PSD
Politică
Sorin Grindeanu a criticat dur Guvernul: „Târziu, foarte târziu”. Ce a anunțat liderul PSD
AUR, lovitură pentru Guvernul Bolojan. Vor fi depuse trei moțiuni. Ce urmează
Politică
AUR, lovitură pentru Guvernul Bolojan. Vor fi depuse trei moțiuni. Ce urmează
VIDEO: Tot mai multe voci din AUR îi cântă prohodul lui Ilie Bolojan. „La finalul lui februarie, Bolojan ne părăsește”
Politică
VIDEO: Tot mai multe voci din AUR îi cântă prohodul lui Ilie Bolojan. „La finalul lui februarie, Bolojan ne părăsește”
Ședința Coaliției se amână. Ce se întâmplă cu ajutorul one-off pentru pensionari și pachetul de solidaritate propus de PSD
Politică
Ședința Coaliției se amână. Ce se întâmplă cu ajutorul one-off pentru pensionari și pachetul de solidaritate propus de PSD
Ilie Bolojan bagă conducerea PNL în ședință. Cere vot de încredere pentru a rămâne la Palatul Victoria (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan bagă conducerea PNL în ședință. Cere vot de încredere pentru a rămâne la Palatul Victoria (VIDEO)
Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)
Politică
Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)
Vicepremierul Oana Gheorghiu: lipsa digitalizării, primul „șoc” în Guvern. Ce platformă pregătește pentru reducerea birocrației
Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu: lipsa digitalizării, primul „șoc” în Guvern. Ce platformă pregătește pentru reducerea birocrației
PSD București intră în reorganizare. Care sunt propunerile pentru șefia sectoarelor 2, 4 și 6, după plecarea președinților: „Vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor”
Politică
PSD București intră în reorganizare. Care sunt propunerile pentru șefia sectoarelor 2, 4 și 6, după plecarea președinților: „Vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor”
Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Se va ocupa de reforma administrativă și zona metropolitană București-Ilfov
Politică
Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Se va ocupa de reforma administrativă și zona metropolitană București-Ilfov
Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
Politică
Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
Ultima oră
16:48 - PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)
16:39 - Sorin Grindeanu a criticat dur Guvernul: „Târziu, foarte târziu”. Ce a anunțat liderul PSD
16:33 - Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
16:20 - Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
16:15 - Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
16:08 - Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
15:59 - AUR, lovitură pentru Guvernul Bolojan. Vor fi depuse trei moțiuni. Ce urmează
15:58 - Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
15:50 - Zăpada pe mașină te poate costa scump în 2026. Ce amendă riști dacă pleci la drum fără să cureți geamurile, farurile și plafonul
15:32 - Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată