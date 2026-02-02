Cum a redescoperit Grindeanu românii care au nevoie de PSD chiar odată cu reforma din administrație. Ce jocuri se mai fac în coaliție (VIDEO)

Sorin Grindeanu devine tot agresiv pe măsură ce se apropie o decizie pe reforma administrativă. Culmea e, că exact acum, când sunt puse la bătaie sinecurile, mai mari sau mai mici, din teritoriu, șeful PSD și-a adus aminte că guvernează pentru români nu împotriva lor și e vocea poporului în coaliție.

Jocurile lui Grindeanu în coaliție

De când a intrat la guvernare să salveze stabilitatea și economia, Grindeanu și oamenii din PSD au votat fără nicio problemă introducerea CASS pentru mame, înghețarea pensiilor și alocațiilor, majorarea TVA, tot felul de majorări de taxe și impozite. Într-un cuvânt, austeritatea.

Nu au tăiat niciun privilegiu și nicio pensie specială. Ba dimpotrivă s-au luptat din răsputeri pentru menținerea privilegiilor. Iar acum, când PSD-ului, ca și PNL-ului le sunt amenințați oamenii din teritoriu, Grindeanu iese la atac și vorbește despre sânge, despre cum nu mai acceptă el nicio tăiere.

Și îi ceartă și pe liberali și pe analiști și pe jurnaliști că încurajează reforma administrativă.

„Nu numai la parteneri m-am referit. Și analiști politici sau economici, chiar și jurnaliști care să susțină această Apocalipsă a tăierilor. Statul trebuie să își reducă cheltuielile, să comaseze instituții care nu își au rostul, dar eu cred că s-a apăsat mai mult decât e cazul în aceste luni, de aceea am venit cu aceste propuneri care încearcă să îmbunătățească viața românilor cu venituri mici.”, a declarat Grindeanu întrebat despre cine vorbea, duminică, la ședința PSD, când a acuzat setea de sânge de la guvernare.

Dar, ca să nu pară că îi ține în brațe pe sinecuriștii din teritoriu, șeful PSD apasă pedala la maximum pe pachetul de relansare economică și despre niște ajutoare pentru cei 5 milioane de români vulnerabili. Atât a numărat PSD-ul, care a avansat și o sumă necesară pentru aceste ajutoare. 3,9 miliarde de lei.

Și dacă e o înțelegere între PSD și PNL

Dar dacă scandalul din coaliție dintre Grindeanu și Bolojan e doar de fațadă. Dacă există o înțelegere ca să taie tot, chiar și din sinecuriștii din teritoriu, și apoi să plece?

Și după plecarea lui să se schimbe lucrurile în coaliție? Pleacă și USR, iar PSD și PNL pun înapoi și sinecuriștii și dau și ajutoarele promise de Grindeanu. Și totul se sparge în capul lui Bolojan și al USR-iștilor. Un sacrificiu asumat de PNL și Bolojan.

Pentru moment, românii vor fi mulțumiți că s-a tăiat ceva și de la stat, alți români vor fi mulțumiți că li s-a dat ceva înapoi, AUR rămâne fără discurs, iar tot ce a fost rău va fi uitat până la alegerile viitoare.

Întrebări care vin pentru că niciodată PSD-ul nu a atacat alt nume din PNL în afară de Ilie Bolojan. Sau nu cu atâta ardoare.