Registrul electoral din România a înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2026 o ușoară scădere a numărului total de cetățeni cu drept de vot. Modificările apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primării și a evenimentelor demografice naturale.

Ce schimbări au fost înregistrate în Registrul electoral

Autoritatea Electorală Permanentă ( ) anunță că, la 31 ianuarie 2026, totalul cetățenilor cu drept de înscriși în Registrul electoral este de 19.035.825, ceea ce reprezintă cu 3.622 mai puțin decât în 31 decembrie 2025. Diferența a rezultat din operațiunile curente efectuate de primari la nivelul unităților administrativ-teritoriale, conform legislației în vigoare.

În perioada 1 – 31 ianuarie 2026, primăriile au radiat 24.399 de persoane ca urmare a decesului, conform art. 37 din Legea nr. 208/2015. Alte 115 persoane au fost radiate deoarece li s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau au fost puse sub interdicție, conform art. 39 din aceeași lege. În același timp, 64 de cetățeni au redobândit drepturile electorale după expirarea perioadei de radiere.

Câți tineri au devenit alegători de la începutul anului 2026

În luna ianuarie, 20.828 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani au fost înscriși automat în Registrul electoral. Aceștia au fost înscriși din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării (DGEP). Acest proces asigură că noii alegători sunt incluși fără a fi necesară intervenția lor directă, relatează Jurnalul.ro.

Cum se distribuie alegătorii între țară și străinătate

Din totalul alegătorilor înscriși în Registrul electoral, 17.982.003 au domiciliul sau reședința în România, iar 1.053.822 de cetățeni români care locuiesc în străinătate dețin pașaport CRDS și pot vota. Această statistică reflectă atât mobilitatea populației, cât și importanța înregistrării corecte a alegătorilor pentru desfășurarea proceselor electorale viitoare.