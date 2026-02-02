B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Numărul cetățenilor cu drept de vot în România scade. Ce schimbări au fost înregistrate în rândul alegătorilor

Numărul cetățenilor cu drept de vot în România scade. Ce schimbări au fost înregistrate în rândul alegătorilor

Iulia Petcu
02 feb. 2026, 23:14
Numărul cetățenilor cu drept de vot în România scade. Ce schimbări au fost înregistrate în rândul alegătorilor
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Ce schimbări au fost înregistrate în Registrul electoral
  2. Câți tineri au devenit alegători de la începutul anului 2026
  3. Cum se distribuie alegătorii între țară și străinătate

Registrul electoral din România a înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2026 o ușoară scădere a numărului total de cetățeni cu drept de vot. Modificările apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primării și a evenimentelor demografice naturale.

Ce schimbări au fost înregistrate în Registrul electoral

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că, la 31 ianuarie 2026, totalul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral este de 19.035.825, ceea ce reprezintă cu 3.622 mai puțin decât în 31 decembrie 2025. Diferența a rezultat din operațiunile curente efectuate de primari la nivelul unităților administrativ-teritoriale, conform legislației în vigoare.

În perioada 1 – 31 ianuarie 2026, primăriile au radiat 24.399 de persoane ca urmare a decesului, conform art. 37 din Legea nr. 208/2015. Alte 115 persoane au fost radiate deoarece li s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau au fost puse sub interdicție, conform art. 39 din aceeași lege. În același timp, 64 de cetățeni au redobândit drepturile electorale după expirarea perioadei de radiere.

Câți tineri au devenit alegători de la începutul anului 2026

În luna ianuarie, 20.828 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani au fost înscriși automat în Registrul electoral. Aceștia au fost înscriși din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP). Acest proces asigură că noii alegători sunt incluși fără a fi necesară intervenția lor directă, relatează Jurnalul.ro.

Cum se distribuie alegătorii între țară și străinătate

Din totalul alegătorilor înscriși în Registrul electoral, 17.982.003 au domiciliul sau reședința în România, iar 1.053.822 de cetățeni români care locuiesc în străinătate dețin pașaport CRDS și pot vota. Această statistică reflectă atât mobilitatea populației, cât și importanța înregistrării corecte a alegătorilor pentru desfășurarea proceselor electorale viitoare.

Tags:
Citește și...
Semnătura electronică devine mai accesibilă ca niciodată. Cum vor putea românii semna documente fără ghișee
Eveniment
Semnătura electronică devine mai accesibilă ca niciodată. Cum vor putea românii semna documente fără ghișee
Kaufland preia La Cocoș: Consiliul Concurenței impune condiții stricte pentru tranzacție
Eveniment
Kaufland preia La Cocoș: Consiliul Concurenței impune condiții stricte pentru tranzacție
Mesaj acid transmis de Cristian Andrei după audieri: ,,Nu există lucru mai urât decât o femeie care nu este iubită”
Eveniment
Mesaj acid transmis de Cristian Andrei după audieri: ,,Nu există lucru mai urât decât o femeie care nu este iubită”
Transportul animalelor de companie în autovehicule. Ce reguli trebuie să cunoască șoferii
Eveniment
Transportul animalelor de companie în autovehicule. Ce reguli trebuie să cunoască șoferii
O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)
Eveniment
O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)
În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
Eveniment
În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
Eveniment
Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
Eveniment
Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat
Eveniment
Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat
Tragedie în Argeș. Un medic kinetoterapeut a fost găsit mort în cabinet
Eveniment
Tragedie în Argeș. Un medic kinetoterapeut a fost găsit mort în cabinet
Ultima oră
23:22 - Ședință tensionată la PNL. Bolojan a primit votul de încredere, dar nu a reușit să-și impună oamenii în filiale. Oficial
23:13 - Meta este acuzată de exploatarea minorilor. Ce dovezi sunt prezentate împotriva companiei
22:50 - Concurența se încinge pe piața smartphone-urilor pliabile. Apple analizează un model de tip Flip
22:45 - Semnătura electronică devine mai accesibilă ca niciodată. Cum vor putea românii semna documente fără ghișee
22:38 - Kaufland preia La Cocoș: Consiliul Concurenței impune condiții stricte pentru tranzacție
22:21 - Victorie pentru Macron la Paris. Bugetul Franței a trecut în Parlament. Guvernul Lecornu a supraviețuit la două moțiuni de cenzură
22:18 - Cartofii dintr-o recoltă fără precedent sunt distribuiți gratuit într-o capitală europeană. Cum au fost distribuiți și cine a beneficiat (FOTO)
22:01 - Grindeanu, avertisment clar pentru Bolojan: „Dacă am ieșit din coaliție, Guvernul e picat”. Ce spune despre un guvern minoritar
21:54 - Mesaj acid transmis de Cristian Andrei după audieri: ,,Nu există lucru mai urât decât o femeie care nu este iubită”
21:51 - Transportul animalelor de companie în autovehicule. Ce reguli trebuie să cunoască șoferii